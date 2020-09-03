Валовой сбор ржи будет выше прошлогоднего

В этом сезоне Россия может возобновить экспорт ржи Pixabay

По предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор ржи в этом году составит 2 млн т против 1,4 млн т сезоном ранее. Прогноз Российского зернового союза (РЗС) еще более оптимистичен — его аналитики полагают, что урожай ржи увеличится относительно прошлогоднего на 46% и достигнет 2,1 млн т.

«Такой рост связан с повышением как текущей урожайности, так и с расширением посевов агрокультуры под урожай этого года на 23%, причем площади увеличились в основном в Поволжье и Центре — регионах с высоким сбором с гектара», — прокомментировала «Агроинвестору» директор департамента аналитики РЗС Елена Тюрина.

Низкий валовой сбор в 2019 году привел к серьезному росту цен на продовольственную рожь в прошлом сезоне, напоминает Тюрина. Сейчас, поскольку ожидается хороший урожай, цены стали снижаться. Заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова подтверждает, что в последнее время рожь заметно подешевела. Так, в Поволжье — крупнейшем макрорегионе по производству ржи — в июне 2020-го они составляли 17 тыс. руб./т, а сейчас — 11-11,3 тыс. руб./т.

«На конец августа цены по сравнению с июлем уменьшились на 1 тыс. руб. до 10,6 тыс. руб./т. Тем не менее, сейчас рожь все еще немного дороже, чем в аналогичный период прошлого года, когда она стоила в среднем 9,5 тыс. руб./т, — сравнивает Тюрина. — Это связано с тем, что в 2018 году был хороший урожай, и производители даже экспортировали агрокультуру — на внешние рынки было вывезено 300 тыс. т, но после уборки в 2019-м цены начали активно расти. В этом сезоне, напротив, после завершения сбора урожая мы прогнозируем снижение цен до 9 тыс. руб./т».

Цены на ржаную муку сейчас на 3 тыс. руб./т выше, чем были в конце августа 2019-го, но за последний месяц они уже снизились на 2,2 тыс. руб./т и, по прогнозам РЗС, мука подешевеет еще на 2-3 тыс. руб./т.

Глазунова считает, что объем производства в 2 млн т достаточен для обеспечения потребностей российского рынка. Тюрина прогнозирует в связи с высоким сбором восстановление экспорта ржи до 300-400 тыс. т, тогда как в прошлом сезоне Россия ее почти не вывозила из-за дефицита и высокого уровня цен на внутреннем рынке.