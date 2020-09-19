Подмосковная компания впервые отправила сено на экспорт

Объем мировой торговли сеном оценивается в 9,5 млн тонн в год «Раздолье»

Подмосковная компания «Раздолье» впервые отправила на экспорт партию из трех видов сена — лугового, тимофеевки и грассмакса — весом 7,6 т. Контейнер будет доставлен автотранспортом из Дмитрова в порт Санкт-Петербурга, откуда водным путем отправится в Бахрейн. Заказчик должен получить сено к середине октября, сообщила компания.



«Об экспорте сена мы задумались еще два года назад. Основная цель — диверсифицировать наш валютный портфель, — рассказала «Агроинвестору» директор по сбыту компании «Раздолье» Эмилия Зеер. — Вторая цель — это расширение рынка, потому что емкость внутреннего рынка в высоком ценовом сегменте (сено для конюшен) мы оцениваем на уровне 10 тыс. т. А уходить в сегмент сена для КРС, где цена реализации составляет 4,5-5,5 руб./кг абсолютно не выгодно». Также, по ее словам, компания хочет посоревноваться с американскими производителями, которые «полностью узурпировали арабский рынок», в качестве и цене.



Мировой экспорт сена как естественной, так и искусственной сушки в стоимостном выражении оценивается в $2,5-3 млрд/год. В натуральном — ежегодная торговля составляет около 9,5 млн т. Большую часть этого объема — по данным USDA, 4,1 млн т в 2019 году — на глобальный рынок поставляют США. Россия среди экспортеров данного вида кормов до сих пор представлена не была, хотя наша страна потенциально вполне могла бы производить весь объем сена, востребованный импортерами, ранее рассказывал «Агроинвестору» руководитель Ассоциации производителей и экспортеров сена и кормов Сергей Панчук. Основные импортеры сена — страны арабского мира: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. Также корма закупают Китай, Япония, Корея, Таиланд, Вьетнам, Иран, Пакистан. По данным ассоциации, на международном рынке сено сейчас стоит от $320/т до $450/т с доставкой до клиента.



По словам Эмилии Зеер, «Раздолье» прицельно искало покупателя, переговоры продолжались два года. «Сейчас в разработке еще четыре трейдерских компании из ОАЭ, также у нас есть перечень из 13 компаний в Монголии, которые тоже хотели бы с нами сотрудничать по закупкам сена», — делится она.



При этом с поставками сена есть определенные сложности, в первую очередь, дорогая логистика, продолжает Зеер. Также существуют проблемы с оборудованием для двойной прессовки, сушки и досушки. «Мы сейчас взаимодействуем с Российским экспортным центром по возможности субсидирования транспортировки по территории России, — говорит она. — Более того, в центре нам говорили, что в следующем году будет рассматриваться возможность субсидирования ставки морского фрахта непосредственно до порта получателя». Компания уверена, что все трудности удастся разрешить, и экспорт сена будет экономически выгоден.



Компания «Раздолье» основана в 2010 году, она выращивает рожь, пшеницу, овес, ячмень, картофель, овощи, занимается производством меда, а также высеивает и заготавливает специальные сборы трав на сено для лошадей. Хозяйства расположены в Дмитровском, Клинском, Истринском и Одинцовском районах Московской области.

