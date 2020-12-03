Урожай пшеницы в России может достигнуть 85 млн тонн

Цены на пшеницу оказались существенно выше ранее сделанных прогнозов М. Стулов

Урожай пшеницы в этом году может достигнуть 85 млн т, что станет вторым результатом после рекорда 2017-го, когда было собрано 85,9 млн т. Об этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал в ходе онлайн-конференции «Свиноводство-2020», организованной Национальным союзом свиноводов. Ранее ИКАР прогнозировал урожай агрокультуры на уровне 84 млн т. Базовый прогноз аналитиков по сбору зерна в целом — 130,5 млн т, однако эксперт допустил, что итоговый показатель может достигнуть и 132 млн т. Потенциал поставок зерна на внешние рынки в сезоне-2020/21 ИКАР оценивает в 49,7 млн т, переходящие запасы — в 11,3 млн т, включая 9,5 млн т пшеницы. В целом зерновой баланс в этом году весьма благополучный, отметил Рылько.



Однако ценовая ситуация в этом году существенно отличается от сделанных ранее прогнозов, обратил внимание Рылько. Так, в конце августа ИКАР прогнозировал, что к декабрю цена пшеницы с протеином 12,5% поднимется примерно до $212/т (FOB Новороссийск) c $205/т. Однако цена резко пошла вверх и превысила $255/т. По словам эксперта, это связано с тем, что, во-первых, Евросоюз и Украина собрали меньше пшеницы и кукурузы, чем рассчитывал рынок, во-вторых, появился новый спрос со стороны Китая, который в этом году вошел на мировой рынок «как слон в посудную лавку», и импортирует рекордный объем кукурузы, поскольку активно восстанавливает поголовье свиней после вспышек африканской чумы свиней.



Также Рылько отметил ухудшение ситуации с логистикой в России. Причиной этого стали жесткие меры борьбы с перегрузом на автотранспорте. В результате ограничения привели к серьезному удорожанию автопоставок, а в ряде регионов они совсем исчезли. «Если раньше у нас автотранспорт возил зерно на 1-1,2 тыс. км туда-сюда, то в этом году дорожный транспорт стал работать на более короткие расстояния до 400-500 км, что серьезно отразилось на стоимости транспортировки», — сказал гендиректор ИКАР.



Кроме того, причиной повышения цен на пшеницу стало вхождение на мировой рынок спекулятивных фондов и ухудшение ситуации с погодой, добавил Рылько. «Еще одним важным фактором стало состояние рубля, который с начала года подешевел примерно на 30%. Естественно, это отразилось на цене», — объяснил эксперт.



В середине ноября цены на пшеницу достигали максимальных 18 тыс. руб. за тонну, говорит Рылько, однако, в последние две недели на Юге России они начали немного снижаться. То же самое происходит в центральной части страны — стоимость продовольственной пшеницы пошла вниз, цена на фуражную застыла на месте. «Это происходит потому, что последние две недели не растет мировая цена на пшеницу. Есть даже некоторые признаки ее небольшого снижения на $1-2/т. К тому же, рубль начал немного укрепляться», — прокомментировал эксперт.



В России в этом году состоялся рекордный сев всех озимых культур, прежде всего, пшеницы, продолжил Рылько. «Правда, ситуация с озимыми агрокультурами, в том числе пшеницей, выглядит тревожно, потому что на ряду с рекордным севом у нас рекордная за последние годы доля плохих и невзошедших посевов», — сказал эксперт. В 2020 году она составила 22% (4,28 млн га) против 4% в прошлом году — это худший результат за последние семь лет, говорит Рылько. По данным Росгидромета, к 25 ноября в хорошем и удовлетворительном состоянии было 78% посевов (14,95 млн га).

