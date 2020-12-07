Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса

Реализация стратегии должна повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность зерновой отрасли «Черкизово»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Долгосрочную стратегию развития зерновой отрасли до 2035 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. План мероприятий по реализации стратегии состоит из 34 пунктов, в частности, он предполагает открытие селекционно-семеноводческих центров, создание информационной системы прослеживаемости зерна, стимулирование биржевой торговли, совершенствование мер господдержки, оптимизацию логистики, укрепление научно-исследовательской базы и др.



Для повышения прозрачности рынка предполагается создание в России федеральной информационной системы контроля качества и прослеживаемости зерна. Это позволит проследить жизненный цикл продукции от момента ее производства до выпуска в обращение. Также предусмотрено введение стандартов качества зерна, фитосанитарного контроля и совершенствование механизма для регистрации гербицидов и других средств защиты посевов, проведение мониторинга полей и сельхозтехники. Кроме того, стратегия предполагает улучшение материальной базы зернового комплекса, например, развитие инфраструктуры, повышение пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей к морским портам. Также планируется улучшить систему субсидирования отрасли, в том числе в части компенсации затрат на перевозку зерна.



Предполагается, что реализация стратегии окажет комплексное влияние на отрасль: сделает ее более конкурентоспособной и повысит инвестиционную привлекательность, говорится в пояснительной записке к документу. Это в свою очередь укрепит продовольственную безопасность страны, позволит полностью покрыть внутренний спрос на зерновые и увеличить их поставки за рубеж.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что все эти пункты действительно являются крайне актуальными для осуществления задач, поставленным в стратегии развития зернового комплекса. «Сейчас рынку не хватает прозрачности, в том числе для того, чтобы использовать финансовые инструменты, внедрять инструменты биржевой торговли. Когда появится документ, который будет свидетельствовать наличии партии зерна, с конкретным объемом и качественным характеристиками, без которого не будет возможна реализация на внутреннем рынке и на экспорт, будет проще с точки зрения схем кредитования, торговли деривативами, — говорит эксперт. — Благодаря этой электронной системе появится возможность удостовериться в том, что зерно с определенными параметрами есть в наличии у продавца». По мнению Павенского эта система - важная составляющая дальнейшего развития зернового рынка. И хотя создание понятной системы — достаточно сложная работа, учитывая огромное количество игроков зернового рынка, если все будет автоматизировано, то в итоге она охватит значительную часть рынка. Это будет способствовать развитию добросовестной конкуренции и позволит рынку эволюционировать в сторону общемировых практик, считает Павенский. «Это, безусловно, приведет к позитивному эффекту как для игроков рынка, так и для государства», — добавляет он.



Эксперт также отмечает важность того, что документом предусмотрены субсидии, возмещение части затрат на экспорт и перевозки сельхозпродукции. «Это жизненно необходимо, чтобы выходить в постоянном режиме на экспортные рынки, особенно через порты и погранпереходы Дальнего Востока, на страны Юго-Восточной Азии, продолжать завоевать там доверие покупателей с помощью высококачественной сибирской пшеницы. Сейчас через дальневосточные погранпереходы и порты начались более активные поставки, чем раньше. Это связано, в том числе с тем, что есть круглогодичные стопроцентные субсидии на груженый пробег в данном направлении», — говорит Павенский.



Ранее против внедрения системы прослеживаемости зерна выступал Российский зерновой союз (РЗС). По его расчетам, ее запуск может привести к росту издержек сельхозпроизводителей на 25-30 млрд руб. в год и к усилению давления на бизнес, а повышение издержек автоматически ведет к снижению конкурентоспособности.

