Мировые цены на продовольствие выросли до шестилетнего максимума

Пандемия повлияла на экспорт и транспортные цепочки Е. Разумный

Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в ноябре мировые цены на продовольственные товары резко выросли, приблизившись к максимальным уровням за последние шесть лет. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО по итогам месяца составило 105 пунктов, что на 3,9% выше октябрьского значения и на 6,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают, что так резко продовольствие не дорожало с декабря 2014 года. Причем, цены выросли почти на все группы ходовых товаров.



Так, индекс цен на растительное масло в ноябре вырос на 14,5%, по зерновым — на 2,5%. Рост экспортных цен на пшеницу эксперты связывают со снижением видов на урожай в Аргентине, а повышение стоимости кукурузы обусловлено ожидаемым снижением ее производства в США и Украине. Международные цены на рис в течение месяца оставались на стабильном уровне. Сахар подорожал на 3,3% — в основном из-за неблагоприятных погодных условий, которые привели к ухудшению видов на урожай в Европейском союзе, России и Таиланде.



Почти на 1% вырос индекс по молоку и молочной продукции, индекс цен на мясо прибавил 0,9%, хотя он все еще на 13,7% ниже показателя за тот же период прошлого года. При этом если цены на говядину, баранину и свинину в прошлом месяце росли, то на мясо птицы — снизились. ФАО предупреждает, что важным фактором, влияющим на ситуацию с продовольствием, стали последствия пандемии COVID-19, особенно потеря доходов населением. Пандемия усугубляет и обостряет и без того тяжелую обстановку в странах, страдающих от конфликтов и погодных катаклизмов. По данным ООН, сейчас в международной продовольственной помощи нуждаются 45 стран.



Старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан рассказал ТАСС, что рост мировых цен на продовольствие стал следствием сохранения высокого спроса на фоне неуверенности в обеспечении этого спроса и поставках. «Пандемия повлияла на экспорт и транспортные цепочки, кроме того, из-за ряда объективных неблагоприятных факторов сократились урожаи. Это привело к неуверенности в достаточности поставок, что подталкивает к росту цен», — пояснил эксперт.



Также считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Главный локомотив роста индекса — масла, а также зерновые. Фактор неуверенности я бы тоже поставила на первое место среди причин текущего роста. В отличие от рынков других сырьевых товаров, на рынке продовольствия пандемия вызвала шок спроса — он вырос, так как многие страны-импортеры стали формировать дополнительные запасы, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Однако осенью к этому добавились опасения по поводу будущего объема предложения из-за наблюдаемых неблагоприятных погодных условий». При этом аграрный сектор многих стран нарастил площадь сева — в США и России существенно выросли площади, например, под озимыми. По мнению эксперта, это снижает риски, связанные с возможным падением валового сбора в 2021 году.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что ряд развивающихся стран, особенно Китай, решили сделать огромный запас продовольствия из-за COVID-19. Кроме того, причиной роста цен стал вброс на мировой рынок огромного объема ликвидной наличности. Аббассиан, в свою очередь, отметил, что несмотря на достаточно значительное повышение цен на весь спектр продуктов базового потребления на основе помесячной оценки, этот рост не сравним с пиками в 2007—2010 годов.

