Россия не смогла сократить импорт продовольствия до целевых показателей

Для замещения импорта российская продукция должна быть конкурентной по качеству flickr.com

По данным аналитиков Национального рейтингового агентстве (НРА), Россия не смогла достигнуть целевых показателей по замещению импортных продуктов питания основных категорией за счет внутреннего производства, пишет «Коммерсантъ». Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, после введения продовольственного эмбарго в августе 2014-го в ответ на санкции Запада ряд отраслей получили дополнительный стимул для замещения иностранной продукции.



Согласно результатам исследования НРА, за это время удалось существенно сократить только импорт мяса — на 65%. Но показатель все еще на 2,8% меньше, чем заложено в стратегии. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уточнил «Коммерсанту», что если в 2000-х годах Россия ввозила 2,5-3 млн т мяса и субпродуктов, то в 2020-м — менее 600 тыс. т. В этом году в стране будет выпущено 5,05 млн т мяса птицы и 4,25 млн т свинины, тогда как десять лет назад было лишь 0,8 млн т и 1,6 млн т, сравнил он. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев ранее рассказывал, что в 2019 году было импортировано 100 тыс. т свинины, в 2020-м году этот показатель снизился до 10-12 тыс. т благодаря тому, что с 1 января Россия повысила импортную пошлину на свинину с нуля до 25%. Также сыграла роль девальвация рубля. В сегменте мяса птицы паритет по экспорту и импорту впервые перейдет в стадию, когда вывоз превысит ввоз, говорил глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.



Импорт молочной продукции к концу 2020 года снизился на 20% вместо заложенных в стратегии 30%. Ввоз плодоовощной продукции уменьшился на 11% вместо запланированных 20%, в том числе овощей — на 27% вместо 70,3%. Россия из-за климата долго будет нетто-импортером овощей и фруктов, объясняет старший аналитик НРА Мария Сулима



Аналогичного мнения придерживается гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он рассказал «Агроинвестору», что в силу климатических условий нашей страны гораздо дешевле и проще импортировать некоторые виды товаров. «Либо нужны гораздо большие усилия в этом направлении, а также больше времени для достижения результатов», — отмечает эксперт. Однако, по его словам, в этом случае встает вопрос обоснованности прикладывания этих усилий. «По молоку ситуация тяжелая, тут имеет смысл наращивать усилия, так как мы можем быть вполне конкурентоспособными, однако необходимо запастись терпением, — говорит Рылько. — По мясу у нас достигнут грандиозный прогресс, и в свинине, и в птице, и в даже в говядине».



В России могут значительно увеличиться цены на говядину, сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков. К росту может привести отмена с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины в 27,5%. В результате, как считают переработчики, стоимость говядины для россиян в рознице может вырасти более чем на треть. В этом году цены на говядину установили новый рекорд. По данным Росстата, в октябре 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб. Это на 3% больше, чем годом ранее. А цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 руб./кг. Это также на 3% выше, чем в 2019-м. Говядина стоила на 41% дороже свинины (356,5 руб./кг) и в 3,6 раза больше курицы (140,6 руб./кг). Это максимальные значения за последние три года. При этом собственное производство говядины в России растет медленно. По прогнозу Национальной мясной ассоциации, в 2020 году в стране будет произведено около 1,65 млн т этого мяса. Это только на 1,5% больше, чем в прошлом году. При этом объем годового потребления говядины в России оценивается в 2 млн т. Собственное производство не закрывает потребности страны. Большая часть импорта поступает из Белоруссии.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что, оценивая показатели импорта, нужно учитывать ряд важных факторов. «Последние шесть лет молочная отрасль растет динамично, средние темпы увеличения производства сырья -порядка 3% в год. У нас всегда была проблема с нехваткой сырья, из-за чего увеличивался ввоз на фоне роста потребления. Сейчас ситуация изменилась, — объясняет эксперт. — Рассчитывать на более высокие темпы можно, но сложно с учетом инертности индустрии, большой инвестиционной емкости и других факторов». По его мнению, нынешние параметры достаточно высокие и сбалансированные, импорт постепенно снижается и отрасль чувствует себя комфортно.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда считает, что недостижение показателей по импортозамещению свидетельствует не о неудачах производства, а о неудачах прогнозирования показателей. Она рассказала «Агроинвестору», что импорт заместится сам собой, если потребителю будет представлен российский продукт, конкурентный по цене и качеству. По ее словам, если этого не будет, то потребитель должен иметь возможность купить то, что ему нужно, даже если это импортный продукт. «Исходя из этой логики, усилия государства должны быть направлены не на рост объема, а на стимулирование снижения издержек сельхозпроизводителей для производства качественного продукта. Как показали наши социологические исследования в рамках мониторинга продовольственной безопасности, наши граждане предпочитают покупать российский товар», — говорит Шагайда.

