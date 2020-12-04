Производство свинины в России будет расти до 2024 года

В этом году экспорт свинины может вырасти на 70% Flickr.com

За последние пять лет производство свиней на убой в живом весе увеличилось на 1,2 млн т — более, чем на 30%, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе онлайн-конференции «Свиноводство-2020», организованной союзом. По его словам, основной прирост произошел за счет промышленного производства свиней, достигнув почти 90% от их общего количества. По оценке НСС, производство продолжит увеличиваться до 2024 года.



К 2025 году общее производство свиней на убой, оценочно, составит 6 млн т в живом весе — почти на 2 млн т больше, чем в 2019 году, прогнозирует НСС. «Почти 50% производства свинины от всех объемов в стране сосредоточено в ЦФО. Наибольший прирост обеспечили Белгородская, Курская, Воронежская, Тамбовская и Орловская области. На втором месте — Приволжский федеральный округ с долей 16%», — сказал Ковалев. В промышленном сегменте прирост производства свинины к концу 2020 года составит 11,8% (более 400 тыс. т в убойном весе), выпуск во всех хозяйствах увеличится на 9,7% (более 380 тыс. т в убойном весе). Общий объем производства свинины в 2020 году достигнет 4,3 млн т — это максимальный показатель за всю историю российского свиноводства, подчеркнул Ковалев. Прирост производства мяса птицы составит 1,4% до 5 млн т, говядины — 0,1% до 1,6 млн т, производство баранины уменьшится на 0,5% до 215 тыс. т. Общее производство всех видов мяса вырастет на 4,2% до более чем 11,3 млн т.



«Внутреннее потребление свинины в России в этом году увеличилось на 6% (228 тыс. т), баранины — на 1,7% (3,6 тыс. т), говядины - уменьшилось на 2,8% (минус 52,8 тыс. т), птицы — уменьшилось на 0,2% (минус 20 тыс. т)», — привел данные Ковалев. По его словам, в целом потребление мяса в 2020 году составит 77 кг на человека — это наибольший показатель за последние 30 лет.



К 2019 году Россия смогла выйти на полное самообеспечение свининой, учитывая, что в 2000-х годах доля импорта составляла 50%. Производство прирастает ежегодно, и на фоне полной самообеспеченности на протяжении последних пяти лет снижаются оптовые цены, отметил Ковалев. Так, по его оценке, средняя цена за 2019 год была на 9% ниже, чем за 2018-й. В 2020 году продолжится снижение на 5-10%.



Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов за девять месяцев вырос почти в два раза и достиг 188 тыс. т (за аналогичный период прошлого года он составил 108 тыс. т), сообщил Ковалев. По итогам года вывоз должен вырасти более, чем на 70% и составит около 185-190 тыс. т более чем на $300 млн. Основные покупатели российской свинины — Украина с долей импорта 39 тыс. т, Беларусь — 22 тыс. т, Вьетнам — 57 тыс. т, Гонконг — 49 тыс. т, Монголия и Казахстан — по 4 тыс. т.

