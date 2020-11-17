«Мираторг» наращивает производство говядины вагю

Спрос на говядину снижается на фоне падения доходов населения «Мираторг»

«Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, в октябре увеличил выпуск говядины высочайшей мраморности вагю до 1,2 т, сообщила пресс-служба компании. Этот результат превышает показатель аналогичного периода 2019 года в 2,3 раза.



Поголовье кросса вагю содержится на территории Калужской и Брянской областей, насчитывает около 9,5 тыс. животных, и стадо продолжает расширяться. Для разведения скота специализированной породы были завезены племенные быки. Селекционная работа компании позволила нарастить поголовье вагю и существенно увеличить объем производства мяса с наивысшим грейдом мраморности. Для получения премиальной говядины кроме генетики и условий содержания важна особая система откорма: специальный рацион из кукурузы, силоса и артезианской воды и длительный период содержания на фидлоте для постепенного набора веса — около 500 дней.



«Экспертиза компании в области мясного скотоводства позволила сформировать центр компетенций по выращиванию бычков кросса вагю. Динамичное развитие проекта обеспечивает рост объема производства и увеличение экономической и физической доступности деликатеса для потребителей», — отмечает компания. Обилие жировых прослоек в говядине вагю позволяет относить мясо к категории В3, которая превосходит по своим характеристикам Prime и может употребляться в сыром виде, уточняется в сообщении.



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин говорит, что этот вид говядины один из премиальных. «О вагю знает 1/1000 населения России — это очень дорогое мясо, его стоимость начинается от 10 тыс. руб/кг. В премиальном сегменте кусочек вагю весом 100 г стоит 2-2,5 тыс. руб.», — комментирует он. Цена на этот вид мяса в каталоге онлайн-магазина «Мирагорга» начинается от 510 руб. за стейк Саппоро весом 240 г и достигает 1850 руб. за стейк Сузутани весом 190 г. Юшин добавляет, что в России есть компании, которые пытаются производить говядину вагю, в том числе «Мираторг», но конечный продукт компании — пока не стопроцентное вагю, а результат скрещивания абердин-ангусов с японскими коровами вагю, но через некоторое время в России будут производить 100%-ную вагю.



По словам Юшина, производство вагю для «Мираторга» является естественным расширением продуктовой линейки на основе хорошего опыта холдинга в области селекции и генетики. «Просто так этим никто заниматься не будет. Это требует затрат времени и финансов», — поясняет она. Глава НМА добавляет, что за 10 месяцев 2020 года из Японии было поставлено всего 3,8 кг такого мяса. «Мы понимаем, что это мясо востребовано на внешних рынках, однако видим и достаточно высокий спрос в отечественном сегменте HoReCa. Разумеется, вагю — премиальный продукт, однако мы уверены, что сможем конкурировать с импортной говядиной и расширить рынок», — ранее говорил «Агроинвестору» представитель «Мираторга».



Юшин добавляет, что пока спрос на говядину снижается на фоне падения доходов населения в связи с пандемией — в целом потребление говядины в России в этом году составит около 2 млн т. «Люди продолжают экономить. Сначала у них идет отказ от более дорогих отрубов в рамках одного вида мяса в пользу более дешевых. Например, если человек любит курицу он вместо грудки купит голень. Далее идет переход из категории в категорию: от говядины — в свинину, от свинины — в мясо птицы», — объясняет он и добавляет, что эта система не касается премиальных видов мяса, потому что его потребители «экономят на более серьезных вещах, а не на вкусовых предпочтениях».



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера и ягнятину. В первом полугодии компания увеличила консолидированную выручку на 11,2%, она составила 61,2 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась до 20,1 млрд руб. с 18,3 млрд руб. в первом полугодии 2019-го, EBITDA — до 15,9 млрд руб. с 14,5 млрд руб. соответственно. Общий совокупный доход составил 11,9 млрд руб. против 8,8 млрд руб. годом ранее, следует из промежуточной сокращенной отчетности агрохолдинга.

