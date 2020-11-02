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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Рынки

Не просто узор. Нужна ли российскому рынку мраморная свинина

Алена Белая

| Агроинвестор |

Shutterstock
Shutterstock
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Если понятие «мраморная говядина» российскому потребителю уже известно, то вот сочетание «мраморная свинина» пока вызывает вопросы. Для производства данного продукта подходят лишь определенные породы свиней, которые требуют к тому же специальных технологий кормления и содержания. Пока доля такой свинины на отечественном рынке совсем не значительна, но в перспективе при определенных условиях и активной маркетинговой поддержке ниша этой продукции может расшириться


Мраморная свинина — пока скорее редкость на прилавках российских магазинов, изыск, ценность которого понятна далеко не каждому. На самом деле это понятие даже не закреплено в российских стандартах, обращает внимание руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Мраморность имеет отношение к содержанию жира в свинине и определяется визуально на срезе куска. Чем больше жировых прожилок внутри, тем больше мраморность, и она не относится к слою жира вокруг куска мяса. В 2017 году в США предлагали ввести новую систему сертификации свинины с разделением мяса на категории по степени мраморности по аналогии с говядиной, но пока Минсельхоз страны новую систему не ввел, знает эксперт.

Алена Белая 

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