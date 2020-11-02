Не просто узор. Нужна ли российскому рынку мраморная свинина

Журнал «Агроинвестор»
Если понятие «мраморная говядина» российскому потребителю уже известно, то вот сочетание «мраморная свинина» пока вызывает вопросы. Для производства данного продукта подходят лишь определенные породы свиней, которые требуют к тому же специальных технологий кормления и содержания. Пока доля такой свинины на отечественном рынке совсем не значительна, но в перспективе при определенных условиях и активной маркетинговой поддержке ниша этой продукции может расшириться
Мраморная свинина — пока скорее редкость на прилавках российских магазинов, изыск, ценность которого понятна далеко не каждому. На самом деле это понятие даже не закреплено в российских стандартах, обращает внимание руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Мраморность имеет отношение к содержанию жира в свинине и определяется визуально на срезе куска. Чем больше жировых прожилок внутри, тем больше мраморность, и она не относится к слою жира вокруг куска мяса. В 2017 году в США предлагали ввести новую систему сертификации свинины с разделением мяса на категории по степени мраморности по аналогии с говядиной, но пока Минсельхоз страны новую систему не ввел, знает эксперт.