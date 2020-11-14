Производители мяса потеряли маржу

Частично уменьшение поставок в рестораны было компенсировано увеличением заказов доставки на дом, а также ростом продаж в рознице Pixabay

Этот год стал далеко не самым благополучным для мясной отрасли. Производство птицы и свинины растет на фоне повышения курса доллара, увеличения себестоимости, а также снижения спроса в секторе HoReCa, куда поставлялась продукция с высокой добавленной стоимостью, что приводит к падению рентабельности бизнеса.



Хотя объемы продаж у производителей мясной продукции и не сильно просели, структура ассортимента настолько изменилась, что они потеряли доход за счет снижения спроса на более маржинальную продукцию для реализации в фудсервисе, который доплачивал предприятиям за доработку продукции, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Структура потребления мяса дома отличается от потребления в секторе общественного питания. Домой, как правило, приобретаются базовые продукты. Они более дешевые, чем те, что поставлялись в HoReCa, куда шли мясные продукты с доработкой и большей добавленной стоимостью», — говорит он.



По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), предприятия, бизнес которых был заточен на работу с HoReCa, действительно пострадали, особенно в период, когда весь сектор общественного питания был закрыт. «Сейчас ситуация несколько лучше, даже несмотря на то, что посещение ресторанов снизилось. Однако частично уменьшение поставок в рестораны было компенсировано увеличением заказов доставки на дом, а также ростом продаж в рознице», — отмечает глава НМА Сергей Юшин. Он добавляет, что люди давно научились готовить дома все виды мяса, в том числе и премиальные части говядины. Кроме того, потребители с более высокими и средними доходами в этом году не выезжали за границу, а остались в России, что тоже поддержало спрос на мясо, включая дорогие категории. Стабильное потребление премиальных отрубов подтверждает тот факт, что цены на них пока не снижаются, обращает внимание он.



В периоды кризисов в структуре потреблении мяса всегда работает одна и та же схема. Сначала потребители переходят внутри одной мясной категории от дорогих отрубов к более дешевым, затем — к фаршу и субпродуктам, затем от более дорогой категории мяса к более доступной, продолжает Юшин. И если доходы продолжают снижаться, то такой подход повторяется снова. «Конечно, можно еще сокращать объем потребления, то есть покупать мясо реже», — добавляет он. Однако в этом году домашние хозяйства получили поддержку от правительства в виде выплат на детей, повышения пособий по безработице, выплат врачам и медицинским работникам. Часть этих денег пошла на покупку мяса. По данным НМА, сейчас цены на свинину и индейку резко снизились, также уменьшаются цены на бройлера, некоторые части говядины. «Возможно, это говорит о том, что люди уже начинают экономить, хотя частично такая динамика цен связана с ростом производства», — полагает Юшин.

Безусловно, российская мясная промышленность пострадала из-за снижения потребления мяса в секторе HoReCa, однако не так сильно, как в тех же США, где люди гораздо больше едят вне дома, комментирует президент компании Agrifood Stratеgies Альберт Давлеев. «В России все же доля потребления мясных продуктов в заведениях общественного питания, по разным оценкам, составляет от 5% до 10%», — добавляет он.



При этом с марта по ноябрь розница в нашей стране значительно компенсировала продажи в фудсервисе, отмечает Давлеев. Основные мясные продукты потребления в российском секторе HoReCa — курица, баранина, говядина. «Поставщики говядины, активно работавшие с общепитом, в частности «Мираторг», увеличили розничные продажи, наладив онлайн-доставку. Причем предприятия совершенно не проиграли, так как люди, которые раньше специально ездили за стейками в рестораны, получили возможность готовить премиальное мясо дома. Ряд исследований показывает, что потребление мраморной говядины в рознице несколько увеличилось», — рассказывает он.



Что касается баранины, то в ресторанном бизнесе в основном использовалось импортное мясо, однако поставки в Россию в этом году резко просели из-за повышения цен в результате падения курса рубля, отмечает Давлеев. Объемы отечественной баранины тоже снизились, поскольку значительные территории на Юге, где в основном производится этот вид мяса, попали под запрет вывоза продукции в другие регионы из-за проведения регионализации по ящуру. «Соответственно, потребление баранины в нашей стране несколько уменьшилось. При этом в розничных сетях появилось больше данной продукции, чем было в прошлом году: сегодня на полках крупных ритейлеров можно увидеть три-четыре бренда упакованной, правильно разделанной и максимально готовой к приготовлению баранины отечественного производства», — подчеркивает Давлеев.





А. Гордеев



Произошло некоторое перераспределение спроса в категории куриного мяса. «В фудсервисе наиболее популярные части — крыло и филе грудки. На крыло в этом году не наблюдалось такого сезонного падения цен осенью, как в предыдущие поскольку на него был хороший спрос в рознице», — рассказывает Давлеев. Кроме того, возросло потребление целой тушки курицы. Во-первых, потому что цена на нее ниже, чем на разделку, во-вторых, из-за того, что тушка — универсальный продукт для семьи, подходящий разным возрастным группам для приготовления широкого спектра блюд. «По разным оценкам, если в прежние годы предложение куриной тушки у производителей в среднем составляло от 10% до 20%, то в 2020-м показатель вырос минимум на 5%», — делится он.



Что касается птицы, то это основной вид мяса, потребляемый в семьях с низким достатком, отмечает Юшин. «Эту продукцию также потребляют трудовые мигранты из стран Центральной Азии, которых в нашей стране насчитывалось 1,8 млн человек, и число которых в этом году, по разным оценкам, упало на 20-25% — это 450-500 тыс. человек. Соответственно, такое количество потребителей в 2020-м потерял сегмент мяса бройлера», — оценивает он. Для рынка негативным фактором является и общее снижение численности жителей страны: демографические изменения сегодня не в пользу потребления.



Отрицательно на птицеводов повлиял рост производства свинины: из-за низких цен она вытеснила из сегмента переработки мясо птицы, и летом у производителей были некоторые трудности со сбытом филе грудки, чем и объясняется снижение стоимости этой части птицы, добавляет Давлеев.



Объем предложения свинины к концу года резко увеличится — на 400 тыс. т, или 15%, полагает Давлеев. Однако такое перепроизводство частично компенсировал всплеск приготовления шашлыков в весенне-летний сезон — коллективные барбекю на природе и приусадебных участках в этом году стали более популярными. По его словам, крупные компании, понимающие ситуацию на рынке, по возможности снижают производство. Так, например, группа «Черкизово», согласно корпоративному отчету, по итогам октября уменьшила производство и продажи свинины на 14%.



По словам Давлеева, в свиноводстве и птицеводстве наметились два тренда, которые «убивают» малоэффективные предприятия: удорожание кормовых ингредиентов, витаминов, ветпрепаратов и падение цены из-за превышения предложения над спросом. «Причем в следующем году рост производства свинины продолжится, хотя его темпы, возможно, замедлятся», — уточняет эксперт.



Падение цен на свинину и мясо птицы производители пытаются компенсировать путем наращивания экспорта, благодаря которому, кстати, цены на мясо бройлеров в этом году остаются все же относительно стабильными, хотя по сравнению с 2019-м они снизились из-за высокого предложения на рынке, отмечает Сергей Юшин. То же можно сказать и о свинине, где без экспорта ситуация в отрасли давно была бы заметно более драматичной.

По наблюдениям Давлеева, начиная с августа наметилась более заметная чем в предыдущие годы промо-активность сетей, и поставщики вынуждены принимать требования по увеличению размера скидки, так как им необходимо быстрее сбывать свой товар. В итоге производители не могут поднимать цены на продукцию с марта. Ситуация усугубляется ростом себестоимости в птицеводстве и свиноводстве на 10-15% из-за девальвации рубля и увеличения цен на кормовые компоненты.



В конце октября началась очередная сессия обсуждения цен между поставщиками и представителями розницы, и птицеводы предлагали рассмотреть возможность повышения цен на их продукцию, причем эти предложения даже нашли адекватное понимание со стороны ФАС, которая, как правило, очень болезненно относится к подобным коллективным идеям производителей. Кроме того, неделю назад произошел очередной скачок обесценивания рубля, и шлейф от этого будет длиться до начала следующего года, так как предприятия будут продолжать закупать комплектующие и расходные материалы уже по новым ценам без корректировки «отскока».



Корнеев полагает, что если снова будут вводиться карантинные ограничения, производители, возможно, станут стремиться к увеличению объемов продаж за счет промо-акций и скидок, чтобы люди покупали больше мяса для домашнего приготовления. При повторном закрытии сегмента HoReCa и при условии, что доходы потребителей не сильно упадут, можно ожидать роста спроса на готовые упакованные блюда, например, мясо с гарниром, рассуждает эксперт. «Однако стоит понимать, что производители готовых блюд не приобретают ассортимент, аналогичный ассортименту кафе и ресторанов, а покупают достаточно базовые категории мясной группы, поскольку умеют сами дорабатывать продукт так, как им нужно», — подчеркивает он.



По прогнозам Давлеева, предновогодний период, когда начнутся предпраздничные скидки и акции, для производителей мясной продукции будет сложным, и в первом квартале 2021-го легче не станет. «Первый квартал года для производителей мясной продукции всегда «провальный», так как люди в январе доедают запасы, сделанные перед Новым годом. А затем начинается новый непростой сезон — православный пост. На фоне роста выпуска свинины, который уже заложен в планы предприятий, производители неизбежно столкнутся с превышением предложения над спросом», — уверен он.

