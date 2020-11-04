Себестоимость производства мясной продукции может вырасти на 15%

Цена на мясо в этом году снизилась, и роста не предвидится Pixabay

В 2021 году себестоимость производства мясной продукции вырастет в среднем на 15%, а у ряда менее эффективных предприятий — на 20% и более. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил заместитель гендиректора группы «Продо» Генрих Арутюнов. Он подчеркнул, что этот год оказался непростым как для мясопереработчиков, так и для производителей мяса-сырья, хотя таких потерь, как, например, в отрасли туризма и не было. Следующий год для мясного сектора будет не легче, считает топ-менеджер.



По словам Арутюнова, на рост себестоимости производства влияет совокупность целого ряда факторов, во-первых, ужесточение требований техрегламентов, в том числе в части экологии предприятий. «Движение в данном направлении со стороны государства абсолютно верное, однако для того, чтобы соответствовать новым требованиям, производители несут дополнительные затраты, которые увеличивают себестоимость производства», — рассказал Арутюнов. Кроме того, растут цены на тепло- и электроэнергию, воду.



Во-вторых, стоит учитывать, что большинство крупных мясоперерабатывающих предприятий на 80% используют импортное оборудование, которое растет в цене из-за падения курса рубля. «Кроме того, каждый раз, когда вы приобретаете то или иное оборудование, по рекомендациям производителя минимум 5% от затрат на него вы должны ежегодно тратить на техобслуживание, в противном случае оно будет работать хуже», — отметил Арутюнов. Еще одна составляющая — упаковка, которая в этом году тоже подорожала. «Также дорожает логистика. Мы начинаем возить в магазины продукцию меньшими партиями и в меньшей фасовке», — добавил он.



При этом цена на мясо в этом году снизилась, и роста не предвидится, считает топ-менеджер. На фоне увеличения себестоимости некоторые компании испытывают серьезный стресс, возможно, слабые игроки уйдут с рынка, а сильные будут укрупняться, предположил он. Консолидация — вполне нормальный процесс, многие зарубежные страны его прошли, а в России он еще даже не на середине, обратил внимание Арутюнов. Однако при уходе с рынка региональных предприятий, которые не смогут работать при таком существенном росте себестоимости, возрастают риски социальной напряженности, поскольку большое количество сотрудников останется без работы.



В нынешней ситуации крупным вертикально интегрированным холдингам, которые занимаются не только производством мяса, но и растениеводством, несколько проще благодаря хорошей доходности рынков зерна и масличных, а также возможности использовать часть своего зерна для производства кормов, обращает внимание Арутюнов. Цены на продукцию растениеводства сейчас находятся на высоком уровне, а прогнозы относительно возможного падения валовых сборов не оправдались. «Но важно отметить, что ни один агрохолдинг не обеспечен на 100% собственным сырьем растениеводства, поэтому удар по себестоимости получили все производители мяса, но для кого-то это будет «смягченный удар», а для кого-то — нокдаун», — резюмировал он.

