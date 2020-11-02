Производство КРС на убой увеличилось на 8%

Всего в августе было произведено около 1,3 млн т скота и птицы на убой Pixabay

Производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях в сентябре показало самый высокий темп прироста в мясной секторе, следует из данных Росстата. Оно увеличилось на 8,1% относительно августа и составило 87,3 тыс. т (здесь и далее — в живом весе). По сравнению с сентябрем прошлого года рост составил 2,3%. Производство свиней в сентябре по сравнению с августом увеличилось на 3% до 411,2 тыс. т. По сравнению с сентябрем 2019 года рост составил 11,9%. Производство птицы в сельхозорганизациях выросло на 0,5% относительно августа, до 525,8 тыс. т. Относительно сентября 2019-го сектор прибавил 2,2%.



На конец сентября поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах составляло 18,9 млн животных (на 0,6% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров — 8 млн (на 0,3% больше), свиней — 26,8 млн (на 4,4% больше), овец и коз — 23,8 млн (на 1,1% меньше), птицы — 561 млн голов (плюс 0,1%).



При этом если в августе стадо свиней увеличилось на 0,4% относительно июля, то в сентябре снизилось на 0,6% к показателю августа, отмечает Росстат. Однако, по словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, речи о тенденции к снижению производства свинины не идет. «Просто в августе был самый высокий спрос на живых свиней: во-первых, шашлычный сезон, во-вторых никто не уехал за рубеж. Поэтому многие компании сдавали на убой максимум животных. В сентябре этот тренд замедлился», — уточнил он «Агроинвестору». Главная проблема сейчас — прирост производства. Рынок перенасыщен, экспорт в Китай закрыт, в связи с чем цены на товар существенно падают, отметил он.



Всего в августе было произведено около 1,3 млн т скота и птицы на убой, что на 2,3% больше, чем в августе. Это также на 5,9% превышает показатель сентября 2019 года. В январе-сентябре производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях увеличилось на 2,3%, свиней — на 12,3%, птицы — на 1,2%. За девять месяцев этого года производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах выросло на 4% до 10,9 млн т.



Ранее Минсельхоз сообщал, что экспорт мяса и субпродуктов за девять месяцев 2020 года увеличился на 79% до $610 млн. Основная доля в общем объеме экспорта в данном сегменте приходится на поставки мяса птицы, которые увеличились до $317 млн (+71%). Первое место среди основных покупателей российского мяса занимает Китай, который импортировал продукции на сумму $235 млн — в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2019-го.

