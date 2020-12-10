Экспорт пшеницы в этом сезоне может стать рекордным

Потенциал вывоза зерна — 50 млн тонн Е. Разумный

Несмотря на пессимистичные ожидания экспертов по урожаю зерновых в середине года, показатели валового сбора достаточно высокие: по данным Минсельхоза валовой сбор достиг 131 млн т в чистом весе — это второй результат после рекорда 2017 года. Такой же была последняя оценка аналитической компании «ПроЗерно». Об этом на ХХ ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России», которая проходит сегодня в Москве и транслируется онлайн, сказал гендиректор компании Владимир Петриченко.



Петриченко напомнил, что год для зерновиков складывался напряженно, причем в основном не из-за экономических факторов, а из-за погодных. «До начала мая многие регионы страдали от засухи, и аналитики снижали прогнозы по валовому сбору зерна. Мы, например, его уменьшили до 123 млн т. Однако вторая половина мая оказалась спасительной для большинства производителей Поволжья и Центра — там выпала двухмесячная норма осадков, и ситуация на полях выправилась», — рассказал он. Югу же повезло меньше: там осадков почти нет по сей день. В итоге макрорегион сильно просел по урожаю, особенно пострадал Ставропольский край. Хорошие показатели по урожаю получили в Черноземье, Калининградской области.



Отдельно Петриченко выделяет Сибирь. «В мае и июне аграрии Алтая и Новосибирской области сильно переживали из-за погоды и ожидали показателей по урожаю ниже, чем в засушливом и жарком 2012-м, когда сбор в Сибири был рекордно низким и составил 8,7 млн т», — напомнил он. Однако в итоге урожай в макрорегионе был собран достаточно неплохой — в некоторых областях показатели были даже выше, чем в благоприятном для производителей 2019-м.



Сейчас в бункерном весе валовый сбор зерна составляет 138 млн т, уточнил Петриченко. «Основная интрига в том, какова будет рефакция — переход из бункерного веса в чистый после доработки, особенно по кукурузе», — добавляет он. Текущий прогноз «ПроЗерна» по данной агрокультуре — 13,7-13,8 млн т, хотя ранее он доходил до 15 млн т.



Урожай пшеницы в этом году «ПроЗерно» прогнозирует на уровне 84 млн т, сбор в этом сезоне ячменя также будет высоким. В целом, сухая погода осенью в этом сезоне позволила собрать урожай зерновых и масличных без особых потерь. «В этом году мы не увидим “зимнего” урожая по кукурузе и подсолнечнику, когда комбайны выходят на поля в феврале, чтобы закончить уборку, которую не удалось завершить осенью», — подчеркнул Петриченко.



Экспорт зерна в новом сезоне уже несколько месяцев сохраняет высокие, а местами — рекордные темпы, отметил Петриченко. Все это дает экспертам основания полагать, что в сезоне-2020/21 Россия вывезет рекордные объемы зерна, особенно оптимистичны прогнозы аналитиков рынка по экспорту пшеницы.



Экспортный потенциал зерновых в этом сезоне «ПроЗерно» оценивает в 50 млн т — на 6 млн т выше, чем в сезоне-2019/20, причем по пшенице вывоз может оказаться рекордным. «На текущий момент мы уже отгрузили более 25 млн т и к февралю подойдем к отметке 35 млн т. Квота в 50 млн т, которую могут установить на экспорт зерна, как раз вписывается в экспортный потенциал и серьезного влияния на экспорт не окажет», — считает Петриченко.



Цены на основную экспортную зерновую агрокультуру — пшеницу — сейчас находятся на высоком уровне — они на $25/т выше максимальной отметки прошлого сезона, сравнил Петриченко, и это при том, что доллар стоит дороже, чем годом ранее. Он полагает, что экспортные цены на пшеницу подошли к своему пику и дальнейшего существенного роста не будет, однако и провала тоже не ожидается. А вот цены на ячмень еще могут повышаться, полагает он.

