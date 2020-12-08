В период пандемии оживился спрос на мясную гастрономию

Многие производители мяса в последнее время интересуются развитием собственной переработки Pixabay

Рынок повседневных продуктов питания к третьему кварталу 2020 года вырос более чем на 5%, достиг 10 трлн руб. и продолжает расти, но под влиянием пандемии тенденция слегка замедлилась, рассказала в ходе онлайн-конференции «Свиноводство-2020» директор по работе с клиентами отдела «Панель домашних хозяйств» компании GfK Анастасия Джафарова. По ее словам, ключевым фактором становится увеличение среднего чека при прежней частоте покупок. Расходы россиян на товары ежедневного спроса в октябре 2019 — сентябре 2020 годов составили в среднем 15,3 тыс. руб. в месяц и 184 тыс. руб. в год. Самую главную статью расходов — 14% от общей корзины — заняли мясные продукты. Туда относится как красное мясо, так и мясо птицы, мясные полуфабрикаты, кроме заморозки.



«Несмотря на такую большую долю в корзине, мясная отрасль в этом году чувствовала себя не так хорошо, хотя и восстановилась, и показала некий прирост, с точки зрения как натурального объема, так и финансовой стороны — примерно на 1%», — оценила Джафарова. Изменения связаны с переключением на более доступную продукцию в связи с падением доходов населения. Однако хороший прирост показала категория мясных замороженных продуктов. Причина в том, что такой товар имеет долгий срок хранения и привлекает удобством приготовления. «Сейчас нам приходится совмещать домашний труд с работой и поэтому тренд на удобство и быстроту имеет отражение в выборе потребителей», — считает она.



По оценке GfK, 53% всего объема мясных покупок жителей России составляет продукция в фабричной упаковке. Она показывает положительную динамику (+8,7%), что связано с быстротой, удобством и безопасностью в текущих условиях. На фоне этого на 5% до 30% выросли продажи товара в фабричной упаковке с плавающим весом. В прошлом году этот сегмент показывал отрицательную динамику. 40% мясной корзины составил товар, взвешенный непосредственного в магазине (-6,1%) и 7%, упакованный ранее в магазине (-5%).



По итогам девяти месяцев продажи свинины в натуральном и денежном объеме выросли на 2-3% по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению с мясом птицы в финансовой части свинина проигрывала в связи с активным снижением цен на полках магазинов. Традиционно падает и потребление говядины, но темпы снижения замедлились. Это индикатор того, что рынок говядины в России, скорее всего, начнет восстанавливаться, считает Джафарова.



Также она отмечает, что покупатели стали тратить больше денег на колбасы и сосисочные изделия. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина сказала «Агроинвестору», что это связано с желанием населения на фоне пандемии COVID-19 и самоизоляции разнообразить свой рацион питания, побаловать себя в условиях невозможности посещать в прежнем объеме рестораны и кафе. «Скорее всего, на фоне падающих доходов населения и роста безработицы этот тренд будет иметь краткосрочное значение, но прогнозировать, на какое время он может сохраниться, сейчас довольно сложно», — отмечает Лучкина.



Многие производители мяса в последнее время интересуются развитием собственной переработки, обращает внимание она. «Но верно и обратное: переработчикам интересен бесперебойный постоянный канал поставок сырья. Вместе с тем, следует понимать, что каждый новый шаг в таком направлении — это развитие отдельного дополнительного бизнеса со своими правилами и особенностями, “подводными камнями” и компетенциями, — говорит Лучкина. — Во многих странах бизнес прекрасно себя чувствует, занимаясь чем-то одним. Одни выращивают скот, другие — занимаются убоем, третьи — переработкой, четвертые — продажей продукции. Но российская действительность диктует иные правила игры и развитие отрасли идет по другому пути. Насколько это оправданно — покажет время».



По словам независимого эксперта мясного рынка Мушега Мамиконяна, в структуре холдингов, у которых есть свое сырье, сейчас хорошие перспективы развития мясопереработки. «Это достаточно распространенная модель, где успешно могут взаимодействовать сырьевая и перерабатывающая база внутри одной компании», — комментирует он. Выгода развития этого направления зависит от стратегии перерабатывающей компании, кроме того, конкуренция на рынке переработанного мяса довольно высокая, отмечает эксперт.

