Эксперты: эффективнее не снижать цены на продукты, а повышать доходы населения

Ограничение экспорта может спровоцировать еще более значительное удорожание продукции М. Стулов

В России продолжается активное обсуждение роста цен на продовольствие и мер, которые правительство планирует принять для их сдерживания и снижения. Опрошенные «Агроинвестором» профильные эксперты единогласно считают, что гораздо эффективнее не уменьшать цены, а повышать доходы населения. Так, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов напоминает, что уровень инфляции сейчас составляет около 6% годовых, а в 2015-м она достигала 20%. «Инфляция была, есть и будет — да; есть объективные рыночные предпосылки для более быстрого роста цен на сахар и масло — тоже да; у нас все еще рыночная экономика — тоже да, — говорит эксперт «Агроинвестору». — Поэтому не нужно регулировать цены, необходимо помочь наименее обеспеченным слоям населения. Это более глобальный вопрос, но вполне реально найти около 100 млрд руб.».



Аналогично высказался президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. «Мы уже сделали все для того, чтобы цены повысились. Теперь нужно бороться ни с ценами, а с бедностью и выделять адресную помощь малоимущим», — уверен он. К тому же, по его словам, все принимаемые сейчас и предлагаемые меры только вредят бизнесу. «Сначала мы приняли квоту на экспорт зерна, теперь обсуждается пошлина на пшеницу, повысили пошлину на вывоз подсолнечника. К чему это приведет? Мы же доминируем на мировом рынке. Сейчас введение пошлины в любом случае поднимет мировые цены, — предупреждает Злочевский. — Как на это будет реагировать рынок, который зависит от наших поставок? Рост мировых цен отразится на всей продовольственной цепочке, а мы как будто не знаем, что тратим на импорт продовольственных товаров больше, чем получаем от экспорта? В итоге поднимутся все цены, потому что в готовой продукции, которую мы импортируем, много составляющих. В результате этот бумеранг к нам вернется».



Изначально инициатором идеи понижения внутренних закупочных цен были переработчики маслосемян, продолжает Злочевский. Для них это выгодно, потому что рост мировых цен на подсолнечник вызовет повышение цен на масло и экспорт станет выгоднее. «Так они снизили цены на подсолнечник внутри страны. Только мы в итоге получим импортную продукцию по повышенным ценам», — рассуждает Злочевский.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, д. э. н., Наталья Шагайда утверждает, что бороться с повышением цен можно только одним способом — создавать конкуренцию и поддерживать модернизацию широкого круга производителей. В России есть механизм регулирования цен в торговле, но он вступает в силу определенных случаях, которые определены законом. Соответственно, об ограничении по закону следует говорить только в случае, когда возникают необходимые для этого основания. «Очень хорошо, что есть предсказуемые условия регулирования цен. А вот пошлины и запреты обычно вводятся неожиданно. При этом всякое ограничение экспорта не является гарантией сокращения внутренних цен. Весь прошлый опыт ограничений это подтверждает», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам эксперта, любое ограничение экспорта ведет к перераспределению доходов по продовольственной цепочке. «И не нужно тут прикрываться потребителями. Здесь вопрос доходов производителей масла. Они и борются за них», — считает Шагайда.



Она отмечает, что пошлина на вывоз сырья сильно влияет на сельхозпроизводителей. В выгоде останутся государство и переработчики.



По мнению эксперта, разумным было бы обсуждать вопрос о перераспределении собранных пошлин, например, пропорционально площадям тех агрокультур, вывоз которых ограничивается, так как от пошлин пострадают все производители, независимо от того, экспортировали они свою продукцию или нет. «Однако сумма пошлины по продуктам сейчас даже не выделяется и не может пойти в пользу ущемленных сельхозпроизводителей», — подчеркивает Шагайда.



Чтобы люди что-то покупали, нужны доходы, продолжает она. Также для потребителей будет лучше, если не будет ограничений на импорт, потому что на рынке нужна конкуренция, продолжает она. Тогда, по мнению эксперта, внутренние производители будут заинтересованы в снижении цен. Девальвация рубля и так ограничила поставки из-за рубежа. «Должна быть какая-то идеология во введении как импортных, так и экспортных пошлин. Во имя потребителей, если ими, в конце концов, все прикрываются», — отмечает Шагайда.



Аналогичного мнения придерживается вице-президент РЗС Александр Корбут. «Может быть, есть резон задаться вопросом и отменить или временно снизить пошлину или ввести квоту с нулевой пошлиной на ряд товаров, чтобы насытить рынок дешевой продукцией и создать совершенно другую конкурентную среду», — рассуждает он. При этом главной мерой, по его мнению, является борьба с низкими доходами населения. Например, одним из способов может стать введение продовольственных талонов.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал руководителей ведомств за бездействие в условиях роста цен в магазинах. Он поручил профильным министерствам проконтролировать ситуацию и подготовить предложения по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию. «Не надо наживаться на людях, — сказал он. — В нынешней непростой ситуации это недопустимо».

