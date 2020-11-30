Потребление овощей продолжит расти

Сейчас потребление овощей на 24% ниже нормы Минздрава Pixabay

К 2028 году среднее потребление овощей в России вырастет до 115 кг на человека в год, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Сейчас фактическое потребление составляет 109 кг — на 24% меньше рекомендованной Минздравом нормы. По мнению аналитиков, позитивная динамика в основном будет связана с дальнейшим увеличением производства тепличных овощей. По оценке ЦОЭ, по мере восстановления экономики и роста интереса к здоровому питанию потребление овощей в России ежегодно будет увеличиваться примерно на 1% до 2028 года, а производство овощей закрытого грунта будет повышаться в среднем на 7% в год.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова соглашается с прогнозом Россельхозбанка: несмотря на снижение доходов населения, потребление свежих овощей будет расти. «Этот тренд связан с желанием людей придерживаться здорового образа жизни: чем выше урбанизация, тем больше ориентация на здоровое питание. Такой процесс происходит во всех странах, в том числе в России, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Люди за последние пять лет уже сократили потребление хлеба, картофеля, макарон и увеличили потребление овощей. И эта тенденция продолжится».

По оценке «Технологий Роста», даже в этом году, несмотря на то что весной люди покупали много круп и других продуктов длительного хранения, в натуральном выражении потребление овощей сохранится на уровне 2019-го. Летом и осенью потребление было на 5% выше, чем годом ранее. «Конечно, многое зависит от региона: в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока рост потребления овощей сдерживается ценовым фактором, а в Центре, на Юге, на Урале и в Приволжье спрос на овощи однозначно увеличивается», — рассказывает Решетникова.

Развитие овощеводства закрытого грунта будет компенсировать снижение доли импорта и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах. По расчетам ЦОЭ, в течение следующих пяти лет доля импортных овощей на российском рынке может уменьшиться с 16% до 10%, а овощей, производимых в личных подсобных хозяйствах, — с 52% до 45%. Наилучший показатель по импортозамещению продемонстрируют томаты. Сейчас на них приходится более четверти от общего объема ввозимых в страну овощей (558 тыс. т в 2019 году). По прогнозу аналитиков ЦОЭ, к 2025 году валовой сбор томатов закрытого грунта в России увеличится на 370 тыс. т. При этом импорт снизится на 210 тыс. т, или 38%, до 347 тыс. т, а потребление прибавит 160 тыс. т. Поставки в страну огурцов (100 тыс. т в 2019-м) через пять лет, как ожидается, снизятся почти в три раза — до 36 тыс. т. При этом потребление огурцов вырастет на 120 тыс. т.

Импорт свежих овощей будет сокращаться, так как овощеводство и в открытом, и в закрытом грунте в России находится на восходящем тренде, соглашается Решетникова. Правда, по данным «Технологий Роста», в этом году ввоз овощей тепличной группы уменьшился незначительно: по томатам в натуральном выражении он снизился всего на 3%, по огурцам за первые девять месяцев — на 10%, а вот импорт перца даже немного вырос.

Овощей открытого грунта в этом году завозилось мало, так как в прошлом году был хороший урожай в сельхозорганизациях и у фермеров, и зимой мы потребляли много отечественной продукции, сейчас на прилавках также российские овощи нового урожая, отмечает Решетникова. «Однако в целом в этом году урожай овощей открытого грунта ниже, чем в прошлом в основном из-за проблем с погодой на Юге и отчасти в Центре, снизилось производство моркови, свеклы, лука. Поэтому есть вероятность, что зимой импорт овощей открытого грунта будет выше, чем в аналогичный период 2020-го», — не исключает Решетникова.

По данным Минсельхоза на 27 ноября, валовой сбор овощей в сельхозорганизациях и КФХ составил около 5 млн т, что на 164 тыс. т меньше, чем год назад. Плодоовощной союз ранее обращал внимание, что качество овощей открытого грунта в этом году не очень хорошее, что может не позволить сохранить их до весны, поэтому увеличится импорт продукции.