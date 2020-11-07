Качество нового урожая овощей не позволит сохранить их до весны

Спрос на овощи открытого грунта может оказаться несколько ниже прошлогоднего Pixabay

По оценке Плодоовощного союза, в этом году производство овощей открытого грунта в товарном секторе составит 4,15 млн т, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Урожай репчатого лука по сравнению с прошлогодним увеличился на 2,7%, моркови — на 2%. В то же время снизился валовой сбор томатов и капусты — на 2,2% и 0,9% соответственно. При этом качество нового урожая оставляет желать лучшего.



«Не важно, сколько овощей мы собрали, важно, как долго они смогут храниться. Если качество урожая не очень высокое, как в этом сезоне, то долго они лежать не смогут», — рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Если традиционно овощи могут храниться до февраля-марта, то в текущем сезоне есть вероятность того, что производители попытаются продать урожай уже к концу января. «Тогда к нам начнет поступать импорт, который дороже местной продукции», — отмечает он.



Член совета директоров холдинга «Малино» (Московская и Тульская области, производство овощей и картофеля) Татьяна Губина говорит, что с овощами в этом году ситуация у предприятия лучше, чем с картофелем. «В этом году мы столкнулись с двумя проблемами. Первая — погодные условия. Весной, в период интенсивной вегетации, в Московской области было сильное переувлажнение почвы. Осенью, на стадии уборки, и в Тульской, и в Московской областях была сильная почвенная и атмосферная засуха», — делится Губина. Это сказалось на качестве и скорости уборки. Земля была сильно уплотнена, и в итоге в уборочную технику попадало много земли, причем эта проблема повсеместно наблюдалась в регионах Центра. Вторая проблема — карантинные ограничения, из-за которых в компании начиная с весны наблюдалась нехватка рабочей силы. Сейчас из-за этого предпродажная подготовка идет медленнее, чем в прошлом году, отмечает Губина.



Производство семенного картофеля пострадало в меньшей степени. Урожай семенного лука в «Малино» тоже был неплохим по объему и качеству, его вовремя успели собрать. «Калибр капусты чуть меньше традиционного, однако валовой сбор неплохой, урожай свеклы находится в пределах среднестатистических норм. Морковь тоже дала неплохой результат, однако она в этом году цвела», — рассказывает Губина. Она добавляет, что особенности сезона-2020/21 необходимо учитывать уже сейчас при закладывании продукции на хранение, тщательно готовить овощи к закладке, следить за температурными режимами.



Глушков напоминает, что в нашей стране все еще остро стоит проблема наличия овощехранилищ. В прошлом году Россия была обеспечена мощностями для хранения на 50%. В этом году, по информации союза, новые овощехранилища если и строились, то в самом начале года, соответственно, значительно ситуация не улучшилась. «Импортное оборудование для овощехранилищ сильно подорожало из-за роста курса доллара. С одной стороны, это снизило интерес инвесторов к возведению новых мощностей, с другой, возможно, в будущем наши производители овощей начнут активнее приобретать отечественное оборудование для овощехранилищ», — рассуждает Глушков.



Он прогнозирует, что по итогам года спрос на овощи открытого грунта будет несколько ниже, чем в 2019-м, так как увеличилось их производство в личных подсобных хозяйствах. «Люди, имеющие собственные огороды, делают много заготовок, соответственно, есть вероятность, что до конца года они будут покупать меньше свежих овощей в магазинах», — предполагает он.

