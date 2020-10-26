Россия увеличивает экспорт тепличных овощей

В четвертом квартале ожидается сезонный рост цен на овощи защищенного грунта Pixabay

По итогам 2020 года экспорт томатов из России составит 20 тыс. т, что на 2,5 тыс. т больше, чем в 2019-м, оценила ассоциация «Теплицы России». Поставки огурцов в последние годы также устойчиво растут, к 2021 году вывоз достигнет 13 тыс. т против 11,5 тыс. т в 2019-м. Уже в первом полугодии 2020-го поставки томатов в Беларусь, Казахстан, Монголию, Норвегию, Эстонию выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а отгрузки огурцов — в три раза, сообщает ассоциация.



В четвертом квартале ожидается сезонный рост цен на овощи защищенного грунта, а с учетом конкурентных преимуществ России — низких по сравнению с западными ценами на газ и электроэнергию — есть реальная возможность дальнейшего наращивания экспорта. В 2021 году с учетом ввода новых производственных площадей и работы над снижением себестоимости продукции показатели вывоза будут еще более оптимистичными, считает ассоциация. Дополнительным фактором, который позволит российским производителям тепличной продукции чувствовать себя уверенно на международных рынках, станет ослабление рубля.



Отгрузки овощей тепличной группы на внешние рынки начали расти после отделения Луганской и Донецкой областей от Украины — в основном поставки туда идут из соседних регионов — Ростовской области и Краснодарского края, напоминает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. По ее оценке, в этом году экспорт по сравнению с прошлым вырастет примерно на 5-10%. «Однако стоит понимать, что при расчете отгрузок на внешние рынки ФТС не разделяет томаты и огурцы, выращенные в теплицах и произведенные в открытом грунте, соответственно, говоря об экспорте, мы имеем в виду общий объем отгруженных за рубеж огурцов и томатов — и тепличных, и открытого грунта», — рассказала она «Агроинвестору». По данным «Технологий Роста», основная часть овощей тепличной группы, которая отправляется в некоторые регионы Украины, вывозится именно в сезон сбора урожая в открытом грунте.



Интерес зарубежных покупателей к нашим огурцам и томатам растет. Например, подмосковный агрокомплекс «Иванисово» и в этом, и в прошлом году отправлял овощи в Беларусь, где сейчас тепличная отрасль развита гораздо хуже, чем в России, продолжает Решетникова. Кроме того, в России есть агрокомплексы, которые в начале этого года заявляли о том, что нацелены увеличивать экспорт. В частности, об этом сообщали группа «Рост» и «Эко-культура», которая собирается запустить производство тепличных овощей в Узбекистане в весенних теплицах без досвечивания.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что основной экспорт огурцов и томатов идет в приграничные регионы — в Беларусь, Луганскую и Донецкую республики. Однако часть овощей с этого года начали вывозить и в дальние страны, в частности, группа «Рост» планировала поставки томатов в ОАЭ. «Пока это небольшие объемы, однако для рынка это очень хороший сигнал», — считает он. По мнению Глушкова, в такие страны как ОАЭ имеет смысл экспортировать томаты премиального качества, не для поставок в сети, а для снабжения ресторанов и гостиниц. «Здесь мы можем составить конкуренцию другим иностранным производителям», — подчеркивает он. Что касается огурцов, то возить их в дальние регионы экономически нецелесообразно. Это скоропортящийся товар, и вывозить его имеет смысл туда, куда можно доставить не более чем за сутки, считает Глушков.



Тепличные овощи — не тот товар, который можно далеко возить, соглашается Решетникова, поэтому наши производители, с одной стороны, должны думать о том, как максимально быстро доставить продукцию до покупателя, с другой — чтобы овощи пользовались спросом по тем ценам, которые позволят производителю заработать. «В России электроэнергия недешевая, гораздо дороже, чем в тех же Беларуси и Узбекистане, соответственно, и производство дорогое, — обращает внимание она. — Именно поэтому российские инвесторы ставят себе целью не только наращивание экспорта продукции, произведенной в России, но и строительство теплиц в тех же Узбекистане и Казахстане, как это делает «Эко-культура».

