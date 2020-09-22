Минсельхоз передаст субсидии на дальневосточные теплицы Монвостокразвития

На начальном этапе в ДФО, оценочно, нужно построить 30 гектаров теплиц А. Гордеев

На заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство планирует передать Минвостокразвития часть средств господдержки для субсидирования капзатрат при строительстве теплиц на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс». Министр также сказал, что почти во всех регионах Дальнего Востока разработаны планы по развитию производства картофеля и овощей. По его оценке, в перспективе двух-трех лет это позволит увеличить обеспечение жителей макрорегиона как тепличной продукцией, так и овощами «борщевого набора».



По словам гендиректора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, изначально субсидирование должно было проводиться из бюджета Минвостокразвития, а не Минсельхоза. Однако, если так сложилось, для Минвостокразвития это дополнительной стимул к строительству теплиц, сказал он «Агроинвестору». «Это однозначно поможет развитию овощеводства на Дальнем Востоке, потому что без этой меры (возмещения части понесенных капзатрат) тепличные комплексы там не окупаются: там очень высокий тариф на энергетику, очень высокая стоимость самого строительства, даже привезти и поставить туда оборудование — это очень дорого», — прокомментировал он. Глушков уточнил, что не важно, кто будет курировать субсидирование, так как аграриям все равно, от какого ведомства придут деньги.



Чтобы регионы ДФО смогли самостоятельно обеспечить себя овощами, на первом этапе понадобится около 10 млрд руб. и 30 га земли, оценил гендиректор Плодоовощного союза. Такие цифры актуальны, если говорить о строительстве современных теплиц с досвечиванием — их урожайность на 50% выше, чем в постройках старого типа. Чтобы процесс не останавливался, затем должны появиться новые инвесторы. В перспективе регионы ДФО могут импортировать не более 10% овощей от потребности, остальной объем производить самостоятельно. «Сейчас у них обеспеченность составляет около 30%», — отмечает Глушков.



Однако важным вопросом остается конкуренция при поставках овощей из Китая. По словам Патрушева, нужно четко понимать, что инвестпроекты, которые будут реализовываться в ДФО, всегда будут сталкиваться с конкуренцией при поставках овощей из КНР, поскольку себестоимость ввозимых овощей ниже, чем выращенных в регионах ДФО. Министр также не исключил определенных проблем после того, как пандемия закончится, и ограничения на перевозку продукции будут сняты. Это связано с тем, что себестоимость овощей из Китая ниже, чем выращиваемых на Дальнем Востоке.



«Вопрос конкуренции особенно касается овощей защищенного грунта, также есть вопрос с хранилищами: даже то, что выращено на Дальнем Востоке, нужно уметь хранить, — акцентирует Глушков. — Конкуренция сейчас очень жесткая, по нашей информации, китайцы специально демпингуют осенью, когда собирают урожай, чтобы российские аграрии разорились. А когда наши запасы заканчиваются, они поднимают цену примерно в три-пять раз». Это стратегический вопрос, поэтому для обеспечения потребителей собственной продукцией в ДФО нужно строить не только теплицы, но и овощехранилища, уверен Глушков.



Важность разработки механизма государственной поддержки проектов по строительству и модернизации тепличных комплексов в Дальневосточном федеральном округе отмечалась не раз. В этом году обсуждение вопроса активизировалось после того, как на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ регионы ДФО столкнулись с дефицитом овощей. В ходе поездки по Дальнему Востоку глава правительства Михаил Мишустин пообещал поддержать развитие тепличного овощеводства в регионе. В конце августа в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином премьер-министр отметил, что в ДФО самый низкий уровень развития тепличного хозяйства и сильная зависимость от импорта.

