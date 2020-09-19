Бум строительства теплиц прошел

К 15 сентября в целом по стране собрано 991,6 тысячи тонн овощей в закрытом грунте А. Гордеев

По прогнозу Плодоовощного союза, в этом году в России может быть запущено 230 га новых теплиц против 260 га в 2019-м, в следующем году — 150 га. Бум создания новых тепличных комплексов прошел, далее нас ждет лишь плавное окончание строительства вторых и третьих очередей на предприятиях с готовой инфраструктурой, а также ввод в эксплуатацию проектов, реализация которых началась в 2018 году. Лишь немногие инвесторы решаются на новую стройку в нынешних условиях, признает союз.



В этом году строительство особенно затруднено как из-за наличия COVID-ограничений — увеличенных сроков поставки оборудования, невозможности въехать в Россию иностранцам для шеф-монтажа и пуско-наладки оборудования — так и из-за девальвации рубля и снижения оптовых цен на овощи защищенного грунта. По информации союза, многие тепличные предприятия, которые уже взяли льготные кредиты, не начинают выбирать деньги, поскольку понимают, что строительство сейчас нецелесообразно. Этот факт может привести к тому, что средства федерального бюджета не будут освоены, обращает внимание союз.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова подтверждает, что емкость рынка по строительству новых проектов уменьшилась. С одной стороны, это произошло из-за сокращения госпрограммы по поддержке отрасли, с другой — из-за того, что рынок основных тепличных овощей почти полностью насыщен российской продукцией. По данным «Технологий Роста», в 2019 году импорт огурцов составил всего 100 тыс. т, томатов — 450 тыс. т. «В принципе, мы могли бы эти объемы полностью заместить», — сказала «Агроинвестору» Решетникова.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что для достижения импортозамещения в секторе тепличных овощей мы должны производить по 90% огурцов и томатов от их общего объема на рынке. «И если по огурцам мы этого уровня уже достигли, то томатов в России производится лишь 55%. По ним мы в плане импортозамещения движемся достаточно медленно», — говорит он.



По данным Минсельхоза, с начала года по 15 сентября в целом по стране собрано 991,6 тыс. т овощей в закрытом грунте, в том числе в зимних теплицах выращено 965,4 тыс. т, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2019-го. Урожай тепличных огурцов составил 597 тыс. т (+17,5%), томатов — 351,6 тыс. т (+20,4%). Регионами-лидерами по производству овощей в зимних теплицах стали Липецкая область (97 тыс. т), Краснодарский край (91 тыс. т) и Московская область (74,6 тыс. т).

В целом, с точки зрения насыщения рынка, особенно томатами, нам необходимо продолжать строить собственные теплицы, считает Глушков. Однако в текущих условиях томатам, выращенным в них, сложно конкурировать с импортом. «В итоге эксперты делятся на две категории: одни считают, что нужно строить дополнительно теплицы, чтобы увеличить собственное производство томатов, другие уверены, что такой необходимости нет, так как увеличение объема производства томатов создаст дополнительную нагрузку на рынок», — делится он.



Проблема может заключаться в том, что овощи, которые завозятся из-за рубежа, выращиваются в сезонных теплицах, а значит, себестоимость их производства значительно ниже, чем тех, которые выращиваются в круглогодичных теплицах, комментирует Решетникова. С другой стороны, падение курса рубля несколько ограничивает поставки, так как импортировать овощи становится все дороже.



«Сейчас России реально нужны теплицы только в регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, где вообще нет собственного круглогодичного производства овощей, и продукция завозится из отдаленных регионов России или импортируются, — уверена Решетникова. — Однако там нет необходимости строить масштабные комплексы, как привыкли наши крупные агрохолдинги, — нужны малые теплицы на 1-2 га с широким ассортиментом». Решением проблемы, по ее мнению, стало бы привлечение местных инвесторов с существенной поддержкой со стороны региональных администраций.



По оценке Плодоовощного союза, для импортозамещения по тепличным овощам России необходимо 3,5 тыс. га теплиц, если соотношение новых и старых комплексов будет на уровне 70% к 30%. Сейчас оно примерно 50/50. Общие площади теплиц в 2019 году, по данным Росстата, составили 2,65 тыс. га. В 2020-м, по прогнозу союза, они достигнут 2,83 тыс. га, включая 1,25 тыс. га устаревших, в 2021-м — 2,7 тыс. га, из которых на устаревшие теплицы будет приходиться 900 га.

