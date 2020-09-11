ВЭБ продал еще один тепличный комбинат «Фабрики овощей»

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16,6 га был запущен в 2014 году Ю. Эйвазова

ВЭБ.РФ продал на торгах обанкротившийся тепличный комбинат «Ростовский» за 777,8 млн руб., следует из сообщения Межрегиональной информационной торговой системы. Торги проводились в форме публичного предложения с начальной ценой на понижение, которую установили на уровне 645 млн руб., однако все участники предлагали за актив более высокую цену.



Победителем торгов стала ставропольская компания «Омни», она получила земельные участки, строения, здания и оборудование комбината, которые были в залоге у ВЭБа. Два других участника торгов — «Росагролизинг» и ставропольская компания «Возрождение» предлагали за комбинат 665 млн руб. и 660 млн руб. соответственно. Ранее предприятие выставлялось на торги пять раз, но желающих приобрести актив не было. Изначально ВЭБ хотел получить за него 1,7 млрд руб.



Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16,6 га был запущен в Неклиновском районе Ростовской области в июле 2014 года. Инвестор — компания «Фабрика овощей» - вложил в проект свыше 1,8 млрд руб., включая около 1,5 млрд руб. заемных средств. Проектная мощность предприятия — около 10 тыс. т огурцов, томатов и зелени в год.



«Фабрика овощей» (бывший проект фонда прямых инвестиций AVG Capital Partners) была основана в 2011 году как венчурная компания. С 2012-го она начала строительство тепличных комбинатов в Челябинской, Ростовской, Тульской и Новгородской областях общей площадью более 40 га. С конца 2011 года по сентябрь 2013-го в проекты было вложено примерно 5,5 млрд руб. В 2015-м компания сообщала, что вышла на плановую мощность — 20 тыс. т овощей в год. «Фабрика овощей» рассчитывала попасть в топ-3 крупнейших производителей тепличных овощей, однако у компании возникли финансовые проблемы из-за чрезмерной кредитной нагрузки, и в ноябре 2017-го ее признали банкротом.



В апреле 2018 года сообщалось, что ВЭБ разработал программу по спасению «Фабрики овощей»: госкорпорация планировала выкупить активы и внести их в уставной капитал совместного предприятия, созданного на паритетных началах с заинтересованными инвесторами. Однако в итоге тепличные комбинаты были выставлены на публичные торги.



Ранее в этом году ВЭБ.РФ продал на торгах ТК «Новомосковский» за 254 млн руб. и «Новгородские теплицы» за 137 млн руб. «Таким образом, в рамках реализуемой стратегии по работе с активами госкорпорации в 2020 году ВЭБ.РФ реализовал профильным инвесторам три тепличных комбината из группы компаний "Фабрика овощей". Мы планируем до конца 2020 года реализовать на публичных торгах тепличный комбинат «Агаповский», расположенный в Челябинской области, и таким образом завершить свое участие в данном проекте», — прокомментировал сделку старший вице-президент блока по работе с активами ВЭБ.РФ Антон Лысенков (цитата по сообщению ВЭБ.РФ).

