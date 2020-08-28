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Рынки

Турецкая компания вложит 1,5 млрд рублей в выращивание овощей и бахчевых в Башкирии

Эксперты отмечают, что площадь проекта слишком маленькая, а инвестиции для тепличного овощеводства нужны совсем другие

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Природные условия в Башкирии позволяют выращивать овощи и отркытого, и закрытого грунта
Pixabay
Природные условия в Башкирии позволяют выращивать овощи и отркытого, и закрытого грунта
Pixabay

Турецкая Agro Dinamix планирует выращивать овощи и бахчевые агрокультуры в открытом и закрытом грунте в Стерлитамакском районе Башкирии. Производство займет 16 га, инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд руб. Завершить проектирование объекта и выйти на стройплощадку планируется в 2021 году. Аналогичные производства компании уже работают в Австрии и Узбекистане, сообщает РБК Уфа.

Руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает проект турецкой компании перспективным, так как Приволжский федеральный округ отлично подходит для овощеводства. По его словам, если компания знает, где будет продавать свою продукцию, то проблем у нее возникнуть не должно. Однако в России сильно растут затраты на производство, но это не отражается на оптовых ценах, которые на протяжении последних десяти лет держатся примерно на одном уровне, прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. 

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова также считает, что природные условия Башкирии позволяют производить овощи в открытом грунте и получать хороший урожай. Однако площадь выращивания 16 га — это очень мало и для открытого, и для закрытого грунта. «По моим представлениям, это будет выращивание в открытом грунте с небольшим рассадным комплексом. Для теплиц нужны другие инвестиции», — говорит Решетникова.

В целом овощеводство в России находится в переходном состоянии: конкурентоспособность утрачивается, насыщенность рынка увеличивается, и новые инвестиции в отрасль на фоне этих факторов выглядят странно, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Конечно, у компании могут быть свои интересы и возможно, в Башкортостане не такая высокая насыщенность рынка, заключает он. 

Башкирия занимает шестую строчку в рейтинге российских производителей овощей закрытого грунта. Регион вырастил 43,5 тыс. т продукции в теплицах, ранее сообщал республиканский Минсельхоз. Крупнейшими производителями овощей в зимних теплицах в Башкортостане являются совхоз «Алексеевский» и ИП ГКФХ Хабибрахманов, которые к 18 августа произвели 9,4 тыс. т и 8,2 тыс. т овощей соответственно.

Елизавета Литвинова 

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