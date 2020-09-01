Красноярская «дочка» ГК «Рост» хочет приобрести тепличный комплекс на Кубани

«Белореченский» был построен в 2016 году, однако у него возникли сложности с выплатой кредита А. Гордеев

Красноярское ООО «Тепличный комплекс “Сибирь”» (входит в ГК «Рост») подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении во владение и пользование основных производственных средств комплекса «Белореченский» в Краснодарском крае. Речь идет о 99,3% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов тепличного комбината, который был признан банкротом в июне этого года.



«Белореченский» — современный тепличный комплекс, построенный в 2016 году компанией «Агротип», он специализируется на выращивании огурцов. Хотя на комплексе нет системы досвечивания, его расположение позволяет работать примерно 10 месяцев в году, говорит источник «Агроинвестора», знакомый с проектом. По его словам, к банкротству привели сложности с выплатой кредитов из-за отрицательных финансовых результатов работы за последние пару лет.



«Я не понимаю, как красноярский комплекс хочет стать собственником краснодарского. Вероятно, что “Рост” собирает активы по стране и хочет привлекать все больше и больше кредитных средств. Это настораживающий момент», — говорит собеседник «Агроинвестора». По его словам, «Рост» также планирует войти в соуправление группы «Долина овощей», а такая консолидация будет очень серьезным шагом для отрасли.



По мнению источника, наладить работу «Белореченского» возможно при верном выстраивании системы сбыта, а с этим проблем у «Роста» не будет. «Например, их бренд “Черри медовые” очень удачный. Этот сортотип выведен на рынок и торгуется по ценам выше, чем обычные черри. В этом плане маркетинговая служба очень удачно сработала», — говорит собеседник «Агроинвестора». Оценить стоимость «Белореченского» довольно сложно, так как он строился несколько лет назад при другом курсе рубля. Однако его закредитованность может говорить о том, что производство, вероятно, будет продано с дисконтом.



«Белореченский» был признан банкротом по заявлению Сбербанка, компания задолжала кредитной организации около 530 млн руб. из примерно 880 млн руб., которые выдавались в рамках двух кредитных линий от 2015 года. Первая очередь тепличного комплекса площадью 9,2 га была запущена в 2016 году, стоимость проекта превышала 950 млн руб., в том же году было произведено около 7 тыс. т овощей.



ГК «Рост» (до 2019 года компания называлась «Технологии тепличного роста») была основана в 2013 году Сергеем Рукиным. По данным компании, у нее более 90 га теплиц в Подмосковье, Тюменской, Ростовской и Брянской областях, также строится два комбината в Тамбовской и Нижегородской областях. К 2022 году площадь теплиц планируется увеличить до 300 га. В прошлом году комплексы группы «Рост» собрали 108,8 тыс. т овощей. ТК «Сибирь» входит в группу, по данным Корпорации развития «Енисейская Сибирь» является соинвестором проекта по созданию Агропромышленного парка «Сибирь», расположенного в Шарыповском районе Красноярского края. Инвестиции в проект — 24,8 млрд руб.

