«Эко-культура» вложит 14 млрд рублей в производство ягод

На площади 100 гектаров будут выращивать малину, ежевику, клубнику и голубику Pixabay

Холдинг «Эко-культура», один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта, к 2022 году планирует запустить в Кабардино-Балкарии тепличный комплекс для выращивания ягод, сообщает пресс-служба компании. На площади 100 га будут выращивать малину, ежевику, клубнику и голубику. Инвестиции в проект составят 14 млрд руб., срок их окупаемости — около восьми лет.



Сладкие ягоды — новое направление бизнеса «Эко-культуры», ранее она выращивала только томаты, огурцы и салаты. По словам президента холдинга Александра Рудакова, рынок ягод в России еще не освоен полностью, большая часть продукции поставляется малыми сельхозпредприятиями и выращивается в открытом грунте, из-за чего качество и количество ягод нестабильны. «Мы хотим экстраполировать наш опыт производства овощей на ягоды, чтобы делать самые вкусные клубнику, малину и голубику с отличными органолептическими свойствами», — говорит Рудаков.



При выходе комплекса на полную мощность он сможет производить 5 тыс. т ягод в год, уточнила «Агроинвестору» представитель компании. Соотношение каждого вида ягод по структуре производства составит примерно 25%. Продукция будет поставляться во все регионы России и только в свежем виде.



Кабардино-Балкарская республика была выбрана для реализации проекта из-за удачного расположения, высокой средней температуры и длинного светового дня, что позволит использовать для выращивания ягод теплицы пленочного типа. Кроме того, для строительства комплекса подобран предгорный район со значительными перепадами между дневной и ночной температурой, благодаря чему растения испытывают стресс и набирают больше сахара во время созревания, объясняет компания.



Холдинг «Эко-Культура» включает тепличные комплексы общей площадью 233,2 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и Ленинградской областях, цеха по фасовке овощей, распределительные центры в Московской области, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и другие предприятия. Согласно планам компании, в 2023 году площади ее тепличных комплексов с учетом проектов в России, Казахстане и Узбекистане превысят 1 тыс. га, годовой объем производства составит более 600 тыс. т.



В августе 2020 года «Эко-Культура» сообщила о планах строительства тепличного комплекса площадью 200 га в Дагестане. Общая стоимость проекта составит до 30 млрд руб. Предполагается, что он будет реализован в четыре очереди по 50 га каждая. Представитель «Эко-культуры» пояснял «Агроинвестору», что Дагестан привлек внимание компании по той же причине, что и Кабардино-Балкария — в республике большое количество солнечных дней, что позволяет сократить объем досветки. В январе «Эко-культура» открыла первую очередь тепличного комплекса площадью 26 га в Тульской области. Весь проект предполагает строительство трех очередей общей площадью 77,8 га, его стоимость оценивается в 7,68 млрд руб.

