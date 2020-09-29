Группа «Рост» объединится с «Долиной овощей»

После завершения сделки «Рост» может стать крупнейшим игроком на рынке тепличных овощей «Долина овощей»

Один из крупнейших производителей тепличных овощей — ГК «Рост» Сергея Рукина — объединится с компанией «Долина овощей», которая выращивает огурцы, томаты, баклажаны и зелень под одноименным брендом, а также клубнику под маркой «Выберри меня». О готовящейся сделке сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей обеих компаний.

Общая площадь теплиц у «Долины овощей» — 195 га. Из них 182 га — действующие комплексы, строительство еще 13 га планируется завершить в 2020 году. У «Роста» четыре действующих и два строящихся тепличных комбината общей площадью около 193 га (в том числе возведение 48 га группа завершит в течение ближайшего месяца, еще 46 га — в течение 10 месяцев). Компания специализируется на производстве брендированных овощей среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), а также премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые» и др.).

После покупки «Долины овощей» суммарная площадь теплиц у «Роста» достигнет 388 га. По собственным данным, в год компания сможет выпускать 320 тыс. т томатов, огурцов, салатов и ягод. После сделки под управлением «Роста» будет 10 тепличных комбинатов — в Подмосковье, Тюменской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областях, Мордовии, Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам гендиректора ГК «Рост» Сергея Рукина, стратегия холдинга предполагает присутствие в ключевых регионах России, чтобы быть максимально близко к потребителю. Именно это позволяет собирать овощи в момент созревания, когда они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить позиции брендов на рынке, считает он.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что цель сделки — увеличение доли двух крупных игроков и усиление их позиций на российском рынке. После объединения ГК «Рост» и «Долина овощей» как по площадям, так и по валовому сбору обойдут нынешнего лидера — агрохолдинг «Эко-культура» (233 га теплиц). Если сделка пройдет удачно — на рынке будет два крупнейших игрока, которые вместе будут делить минимум 40% российского рынка тепличных овощей, продолжает Решетникова.

По ее мнению, консолидация отрасли была ожидаемой — речь об этом шла еще три года назад. Благодаря объединению компании смогут снизить затраты на обслуживание своих комплексов и производственную себестоимость, а также усилить позиции при продажах продукции. «Чем крупнее игрок и чем больше у него ассортимент — тем он интереснее для сетевого ритейла, который является основным каналом сбыта. Кроме того, объединение упростит управление логистикой», — говорит Решетникова.

Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам аналитиков, оценить ее пока довольно сложно, потому что неизвестно, какие именно активы консолидируются. Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков рассказал «Ведомостям», что, исходя из объема инвестиций, «Долину овощей» можно оценить примерно в 45 млрд руб. минус долг и амортизация. Партнер «НЭО центра» Инна Гольфанд оценивает компанию в 25-30 млрд руб.

Ранее стало известно, что красноярская «дочка» ГК «Рост» хочет приобрести тепличный комплекс на Кубани. Речь шла о 99,3% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов тепличного комбината, который был признан банкротом в июне этого года. Также в июне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Овощи Дальнего Востока» (входит в ГК «Рост») купить 100% предприятия «Теплицы Белогорья» в Белгородской области.