«Эко-культура» строит тепличный комплекс в Тульской области

Третью очередь проекта планируется запустить в 2022 году А. Гордеев

Холдинг «Эко-культура» может вложить в строительство тепличный комплекс «Тульский» около 25 млрд руб. Проект будет реализован в три этапа, первая очередь стоимостью 7,8 млрд руб. уже завершена, сообщила пресс-служба правительства Тульской области. Инвестиционное соглашение о строительстве тепличного комплекса было подписано в 2016 году на Петербургском экономическом форуме. Ранее объем инвестиций оценивался на уровне 22,6 млрд руб., напоминает «Интерфакс».



Как уточнил «Агроинвестору» директор инвестиционного департамента АПХ «Эко-культура» Юрий Воронов, стоимость проекта — более 20 млрд руб. — озвучивалась ранее как ориентировочная сумма строительства трех очередей комплекса. «Бюджет реализации тепличных проектов в новых для нас регионах, каким стала Тула, — это динамическая цена, которая может изменяться из-за нюансов местонахождения комплекса, например, дороговизны инфраструктуры, — прокомментировал он. — На данный момент мы можем уверенно озвучивать бюджет строительства первых двух очередей ТК "Тульский" - суммарно около 15,7 млрд руб. Про третью очередь, которая будет запущена только в 2022 году, пока еще рано говорить, поэтому ни 22,6 млрд руб., ни 25 млрд руб. — это не финальная стоимость тепличного комплекса».



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков отмечает, что большинство компаний, строящих тепличные комплексы, сейчас заморозили проекты, потому что этот бизнес стал гораздо менее привлекательным, чем два года назад. Учитывая, что «Эко-культура» возводит уже вторую очередь в Тульской области, вся инфраструктура, вероятнее всего, построена под оба этапа и не достроить вторую очередь будет невыгодно, считает он. Глушков отмечает, что, учитывая девальвацию рубля, сейчас строительство дорожает. «В России почти все оборудование импортное — на 70%. Насколько доллар дорожает, настолько и проект. Здесь прямая связь», — объясняет он.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что сейчас в России строятся только тепличные комплексы крупных агрохолдингов. В первую очередь это «Эко-культура», ГК «Рост» и ГК «Горкунов». Эти игрока яивляются крупнейшими в России и продолжают строительство. Единичные комплексы либо достраивают последние этапы, либо замораживают все свои планы на ближайшее будущее, говорит эксперт. Единственное исключение — дальневосточная компания «Лотос», продолжающая строительство. «Тут есть много причин: и снижение общего потребительского спроса в России на фоне падения доходов населения, и сокращение доходов предприятий, которые могли бы быть потребителями тепличных овощей — в первую очередь, это HoReCa, и главная проблема — неопределенность с экономикой России. Рубль сейчас слабый и неизвестно, что будет дальше, а тепличные комплексы напрямую зависят от курса валют», — объясняет Решетникова.



По ее словам, в сложной рыночной ситуации новые комплексы, не пережившие стрессовую ситуацию с падением спроса и продаж своей продукции, не будут прекращать работу, а просто перейдут к новым собственникам, которые обычно связаны с холдингами. Им проще управлять несколькими тепличными комплексами, они способны эффективнее организовывать потоки продаж с точки зрения логистики, особенно если у игрока небольшой ассортимент продукции. «Консолидация в тепличном бизнесе очень ярко начала проявляться в прошлом году, а в 2020-м еще более усилилась», — отмечает Решетникова.



Холдинг «Эко-Культура» включает тепличные комплексы общей площадью 233,2 га в Ставропольском крае, Липецкой, Тульской и Ленинградской областях, цеха по фасовке овощей, распределительные центры в Московской области, Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и другие предприятия. Согласно планам компании, в 2023 году площади ее тепличных комплексов с учетом проектов в России, Казахстане и Узбекистане превысят 1 тыс. га, годовой объем производства составит более 600 тыс. т.

