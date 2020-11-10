Производители тепличных овощей просят господдержки

За пять лет площадь теплиц увеличилась на 28% «Эко-культура»

Национальный плодоовощной союз обратился к заместителю министра сельского хозяйства Елене Фастовой с просьбой выделить предприятиям тепличной отрасли 5 млрд руб. в рамках «стимулирующей» субсидии. Причиной обращения стало снижение рентабельности компаний на фоне роста энерготарифов. По данным ассоциации «Теплицы России», рентабельность тепличных компаний сейчас низкая — 5-7%, а ряд комбинатов близки к убыточности.

В прошлом году производство овощей защищенного грунта превысило 1,3 млн т, при этом самообеспеченность по огурцам составила 90%, по томатам — 60%, говорится в письме союза. Сейчас в России действует более 2,6 тыс. га тепличных комплексов, за пять лет их площадь увеличилась на 28%, однако лишь 1,4 тыс. га теплиц работают круглый год. При этом, согласно плановым значениям госпрограммы, в 2019 году площадь зимних теплиц должна была составить 3,3 тыс. га. Таким образом, несмотря на позитивную динамику в отрасли, индикаторы госпрограммы и Доктрины продовольственной безопасности по овощам не выполняются, отмечает союз.

Сейчас госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает субсидирование операционных затрат на килограмм произведенной продукции, на 1 га посевной площади, на 1 л товарного молока, но этот вид поддержки не распространяется на производителей тепличных овощей, обращает внимание союз в своем письме. В случае выделения 5 млрд руб., это «окажет положительное и стабилизирующее влияние на экономику тепличных предприятий», оценивает союз.

Деньги предлагается направить на возмещение производителям части затрат, поскольку предприятия пострадали от ежегодного роста энерготарифов. По данным союза, стоимость газа для тепличных комплексов за последние пять лет выросла на 24%, электроэнергии — на 31%. При этом цена на овощи защищенного грунта в январе—августе текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилась на 2%.

Как рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, выделять меньше 5 млрд руб. нет смысла, потому что это «не окажет достаточного влияния на экономику», нужно выделять больше денег, чтобы они дали эффект. «Мы прекрасно понимаем, что эти деньги будут разделены по всем регионам, где есть теплицы, а они есть в 60 регионах из 80, — говорит он. — Дальше они будут распределены между предприятиями внутри региона». Глушков уточняет, что средства будут распределяться исходя из объемов производства. Регионы, лидирующие по объемам валового сбора овощной продукции, получат больше. Внутри региона они будут распределены исходя из ставок на 1 кг продукции, которые примут региональные агроведомства. «Понимание этого механизма заставляет нас просить такие деньги», — уточняет Глушков.

По его словам, в ближайшее время субсидии выделены не будут. «С одного письма это не сработает. Сейчас Минсельхоз все посчитает, возможно, введет этот механизм, пока без выделения дополнительных средств, потому что бюджет на следующий год сформирован, а потом, в середине следующего года, во время корректировки бюджета, министерство обратится в Минфин, чтобы выделить дополнительную поддержу для тепличных комплексов», — объяснил Глушков.

Ранее союз также направлял в Минсельхоз предложение о субсидировании тепличным комплексам части энерготарифов, необходимая сумма оценивалась в 11 млрд руб. С аналогичной просьбой обращалась ассоциация «Теплицы России», просившая компенсировать 50% затрат на электроэнергию для тепличных комбинатов, которые используют технологию досвечивания растений.