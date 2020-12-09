Законопроект о продукции АПК с улучшенными характеристиками внесен в правительство

Доля «зеленой» продукции может составить до 10-15% российского экспорта Т. Кулистикова

Законопроект о так называемой «зеленой» продукции АПК с улучшенными характеристиками, к производству которой будут предъявляться более жесткие требования по качеству и соблюдению экологических параметров, внесен в правительство. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко. По ее словам, в стране появится улучшенная продукция агропромышленного комплекса, реестр которой будет вести Минсельхоз.



Предполагается, что такая продукция будет выделена в отдельный сегмент, ее будет отличать специальная маркировка — знак единого образца. Это, с одной стороны, позволит российскому потребителю осознанно выбирать продукцию с улучшенными характеристиками, с другой — повысить ее конкурентные преимущества на внешних рынках, считает Абрамченко.



При производстве будет запрещено использование ГМО и применение ионизирующего излучения, значительно снизится применение пестицидов. Кроме того, подразумевается ужесточение требований по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях, которые будут использоваться при производстве «зеленой» продукции. Согласно оценкам экспертов, доля «зеленой» продукции может составить до 10-15% российского экспорта, добавила Абрамченко.



Законопроект распространится на производство продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок. Кроме того, в законопроекте отражены более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые устанавливаются национальными стандартами. Дополнительно будут введены и экологические требования, говорится в сообщении на сайте кабмина.



Создать защищенный бренд отечественной «зеленой» продукции в феврале 2019 года поручил правительству президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию. «Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной чистой, “зеленой” продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось, за границей», — сказал глава государства.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько подтвердил «Агроинвестору», что такой товар действительно должен начать пользоваться спросом в развитых странах, особенно в Китае, где «400 млн потребителей с хорошими доходами», хотя реализовать «зеленый» продукт на внутреннем рынке будет проще, считает эксперт. По его словам, товар будет востребован в мегаполисах среди людей, которые «пристально смотрят, что они потребляют».



Тренд «зеленой» продукции ввиду глобальной климатической повестки сейчас очень востребован потребителем, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Она рассказала «Агроинвестору», что в целом любая дифференциация такого рода всегда стимулирует продажи, а следовательно, приводит к росту спроса. «Поэтому оцениваю инициативу хорошо. Но спрос на данную продукцию нужно будет создавать, специально рекламировать на глобальном рынке, осуществлять маркетинговую поддержку экспорта таких товаров на государственном уровне», — обращает внимание Снитко.



Старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова утверждает, что изначально целью законопроекта было информирование внешних рынков о стандартах качества производимой в России и экспортируемой продукции. Однако, по ее словам, в текущем состоянии законопроекта и ГОСТов подобная маркировка никак не будет влиять на экспорт и выбор в пользу российской продукции. Нужно учитывать и иные факторы, которые влияют на решения о закупках того или иного вида продукции: цена, политическая конъюнктура, менталитет и пищевые пристрастия стран-импортеров и так далее.



«Законопроект сейчас активно обсуждается на внутреннем рынке и воспринимается как некая маркетинговая надстройка, которая позволит разделить всю продукцию АПК на три группы: органическая продукция (самая дорогая), продукция с улучшенными экологическими характеристиками (промежуточная цена), вся остальная продукция без соответствующих сертификатов, — объясняет эксперт. — Большинству потребителей хочется, чтобы вся продукция на полках магазинов была экологичной и соответствовала ГОСТам, за которые отвечает государство, и не думать, какой же на продукции значок и что он означает». По мнению Козловой, новый закон, вероятно, работать не будет, однако отразится на стоимости продукции для конечного потребителя, потому что приведен к росту коррупционной составляющей, а также к дальнейшему расслоению населения по уровню потребления.



Партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов говорит, что с точки зрения развития экспорта новая инициатива, безусловно, интересна как дифференцирующий фактор и добавляющий продуктам четкое страновое позиционирование. С другой стороны, есть стандарты органической и экологически чистой продукции, которые во многом предполагают аналогичные потребительские свойства у продуктов. «В чем будет разница у продуктов с различной маркировкой и будет ли она? Различные сигналы могут внести путаницу в восприятие потребителя как внутреннего, так и внешнего, что приведет к негативному эффекту, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Как потребителю из ЕС понять, что качественнее — "зеленый" продукт из России, органический продукт с маркировкой его родной страны или с международной маркировкой? Если смысл подобной сертификации и маркировки в выделении именно российской продукции, то нужно учитывать риски того, что коммуникационный смысл не будет соответствовать отдельным требованиям страны потребителя».



Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов со ссылкой на оценки экспертов ранее оценивал объем российского рынка сельхозпродукции под «зеленым брендом» в 900 млрд руб. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2021 года.

