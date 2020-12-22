Экспортные цены на российскую пшеницу выросли

С начала сезона по 17 декабря на внешние рынки поставлено 26,2 млн тонн зерна А. Гордеев

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе выросли на фоне задержек в оформлении поставок на таможне и вслед за скачком цен на мировых площадках ранее, сообщает Reuters. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели цена на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе увеличилась с $252/т до $257/т (FOB Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» оценивает рост на $2 до $259/т. Refinitiv за неделю зафиксировал повышение с $253 до $255 за тонну. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что цена пшеницы февральской поставки ожидается на уровне $260 за тонну FOB.



По словам аналитиков «СовЭкона» прогноз экспорта пшеницы вскоре будет пересмотрен и снижен на 2-3 млн т с нынешних 40,8 млн т. ИКАР уже скорректировал свой прогноз, уменьшив его с 40 млн т до 37,5 млн т, рассказал Рылько «Интерфаксу». «Это связано с сочетанием двух факторов: госрегулирование экспорта и ожидание более низкого урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями для озимых культур», — пояснил он. Эксперт также высказался о влиянии экспортной пошлины на пшеницу. «Из $30 ее эквивалента порядка $10 "принимает" на себя мировой рынок в виде повышения российских экспортных цен, — объяснил Рылько. — Еще $20 "предлагается" на абсорбирование нашим рынком в виде снижения внутренних цен в рамках вертикальной цепочки поставок». По ходу сезона эти данные изменятся, считает он.



Кроме того, на прошлой неделе трейдеры столкнулись с задержками в получении таможенных документов на экспорт, появились проблемы с оформлением зерна для отправки по железной дороге в порты Прибалтики, а также на ухудшение ситуации с приемом пшеницы для перевозки в южном направлении. Рылько говорил «Агроинвестору», что возникали вопросы к весу продукта и, если формально удовлетворять требования таможни, придется выгружать товар и взвешивать все снова, что может стать катастрофой для экспортеров. Правда, тогда это были не массовые случаи, уточняли отраслевые аналитики.



Также на прошлой неделе правительство объявило ограничительные меры на экспорт зерна, пшеницы и подсолнечника, пообещав рассмотреть подобные и для подсолнечного масла, также планируется введение вывозной пошлины на сою. «СовЭкон» отмечает, что на фоне этих новостей внутренний рынок испытал шок, однако сейчас фермеры постепенно возвращаются к продажам, ориентируясь на новые уровни цен. На прошедшей неделе цена пшеницы 3-го класса упала на 625 руб. до 15,1 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — на 675 руб. до 15 руб. за тонну с самовывозом для европейской части России.



По оценке центра, в декабре Россия экспортирует 3,7 млн т зерна, из них 3,2 млн т пшеницы. Всего с начала сезона-2020/21 по 17 декабря на внешние рынки поставлено 26,2 млн т зерна, что на 17% больше показателя аналогичного периода предыдущего сезона. Вывоз пшеницы за этот период составил 22,6 млн т — на 15% больше прошлогоднего, ячменя — 2,93 млн т (на 59% больше), кукурузы — 0,64 млн т (на 34% меньше), сравнил «СовЭкон».

