Прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне будет снижен из-за пошлины

Квота на экспорт зерна будет распределена до 9 февраля Д. Абрамов

Опрошенные «Агроинвестором» отраслевые аналитики считают, что в связи с введением с 15 февраля 2021 года пошлины на экспорт российской пшеницы прогноз ее вывоза в сезоне-2020/21 будет пересмотрен. Аналогичного мнения придерживается главный экономист ФАО ООН и секретарь АМИС Абдолреза Аббассиан, написал он на своей странице в Twitter.



По прогнозу ФАО-АМИС от 4 декабря, Россия в этом сезоне могла бы экспортировать 39 млн т пшеницы (прогноз IGC — 38,8 млн т, Минсельхоза США — 40 млн т). По расчетам Аббассиана, прогноз экспорта необходимо снизить на 2-3 млн т. Он отмечает, что это не должно серьезно повлиять на мировой торговый баланс пшеницы, поскольку возникший дефицит может быть легко закрыт поставками из других стран-экспортеров.



По словам вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, пока можно осторожно снизить прогноз экспорта пшеницы до 39-39,5 млн т. «Более точно все будет просматриваться к концу года. Пока сложно оценить, так как не вполне ясна реакция глобальных рынков и то, какую позицию займут аграрии: сброс зерна или ожидание окончания действия ограничений, — сказал Корбут «Агроинвестору». — Тем более прогнозы производства в следующем году с учетом осенних проблем пока неоднозначны. Скорее всего, квота не будет выбрана полностью, в первую очередь по пшенице».



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на ХХ ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» рассказывал, что экспортный потенциал зерновых в этом сезоне компания оценивает в 50 млн т — на 6 млн т выше, чем в сезоне-2019/20. «На текущий момент мы уже отгрузили более 25 млн т и к февралю подойдем к отметке 35 млн т. Квота, которую могут установить на экспорт зерна, как раз вписывается в экспортный потенциал и серьезного влияния на экспорт не окажет», — говорил он. Сейчас эксперт уточнил «Агроинвестору», что прогноз на этот сезон придется пересмотреть вниз и пока неясно, насколько. Подсчеты по ячменю и кукурузе, скорее всего, останутся на прежнем уровне.



Прогноз экспорта пшеницы достигал 40 млн т, всех зерновых — 51 млн т, говорит президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский и добавляет, что в связи с введением пошлины цифры будут снижаться. «Сейчас сложно сказать, насколько, ориентировочно на 3 млн т», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Между тем, российская пшеница впервые с конца июля проиграла тендер, организованный египетским государственным агентством GASC, которое многие годы покупает зерно в основном именно у России, сообщает портал «Зерно Он-Лайн». Это стало результатом введения ограничений на экспорт зерна из России, хотя квота и пошлина начнут действовать только с 15 февраля будущего года, а на торгах в Египте торговалось зерно с поставкой 1 — 15 февраля. Экспортеры вынужденно приплюсовали риск попадания на пошлину к прежде беспроигрышным ценам, в итоге оказались самыми неконкурентными на базисе FOB. GASC на тендере 15 декабря закупило 235 тыс. т мукомольной пшеницы у румынских и украинских поставщиков.



Квоту на экспорт зерна из России Минсельхоз распределит до 9 февраля 2021 года. Соответствующее постановление было подписано и размещено на сайте правительства. В документе говорится, что ведомство должно предоставить Минпромторгу данные о распределении квот до 10 февраля. Минпромторг при этом должен с 15 февраля по 30 июня выдавать разовые лицензии экспортерам зерна в пределах предоставленных им объемов.

