Квота на экспорт зерна может стать тарифной

Минсельхоз предложил направлять полученные средства на поддержку аграриев flickr.com

Экспорт пшеницы внутри квоты предлагается облагать пошлиной в 25 евро за тонну. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на оперативном совещании кабмина, посвященном вопросу стабилизации цен на базовые виды продовольствия. Поставки пшеницы вне квоты, которую предлагается установить на уровне 17,5 млн т, будут облагаться пошлиной в 50%, но не менее 100 евро за тонну. Пошлина будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года, говорится на сайте правительства. От предложения сделать ставку пошлины на пшеницу в размере 2 тыс. руб. за тонну, как обсуждалось ранее, предложено отказаться. Мера не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС и на семена зерновых агрокультур.



Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке подсолнечного масла на период с 9 января по 30 июня 2021 года уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина — 30%, но не менее 165 евро за тонну, напомнил Решетников. «Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Мы сегодня с утра еще дополнительно с Минсельхозом прорабатывали размер этих пошлин. Решение найдено, до конца дня соответствующий проект постановления будет представлен в правительство. Но предлагается вводить эту меру в том случае, если соглашения с производителями не будут исполняться», — рассказал глава Минэкономразвития (цитата по стенограмме на сайте правительства).



По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, если будет введена пошлина — объем экспорта снизится, а цены упадут. Аналогичная ситуация сложится и в случае введении пошлины на вывоз подсолнечного масла, рассказал эксперт «Агроинвестору». «Мне кажется, что цены упадут еще и на подсолнечник, потому что снизятся цены на масло. А стоимость подсолнечника определяет переработчик», — говорит он. Самый большой вопрос — что будет с пошлиной на подсолнечное масло, однако, по мнению Сизова, эта мера, скорее всего, введена не будет.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что введение пошлины на экспорт зерна — пожарная мера. «Это мера неадекватная с точки зрения нормального развития рынка. Она окажет на него нервное и дестабилизирующее влияние. На объемы экспорта она не сильно повлияет», — считает эксперт. По его словам, если мера будет введена с 15 февраля, как и планировалось, то к этому времени при нормальных условиях экспорт составил бы 35 млн т (сейчас на внешние рынки отгружено 25-26 млн т зерна), через два месяца вывоз мог бы увеличиться на 8-10 млн т. По оценке Петриченко, экспортный потенциал сейчас составляет 50-51 млн т зерна, что укладывается в рамки квоты.



«Однако одно дело экспортировать в рамках нормального рыночного процесса, другое — в рамках пожарных мер, принятых поперек него, — рассуждает Петриченко. — Впереди у нас два нервных месяца, некоторые будут стараться вывезти объемы пшеницы побыстрее — до введения пошлины. Во-первых, мировые цены уже увеличились и еще подрастут. У нас цена была $254-255 за тонну, сейчас мы близки к $260 за тонну. И это естественная реакция. Во-вторых, экспортеры уже резко снизили закупочные цены в портах, потому что они понимают, что дорого закупать из-за пошлины нельзя. Вот такая противоречивая картина».



При этом возможное введение пошлины на экспорт подсолнечного масла Петриченко считает «верхом некомпетентности и неадекватности». «У нас уже введена с 9 января пошлина на подсолнечник, и она запретительная. Ее поднимают с 6,5% до 30% (не менее165 евро/т) — это закрытие рынка. Его и сейчас останавливают всеми средствами нетарифного регулирования, не выдают фитосанитарные сертификаты и так далее, — отмечает он. — Хотя в страны Таможенного союза и через них что-то может идти. Все это уже сейчас приводит к снижению цен на подсолнечник и может в дальнейшем привести к снижению цены на растительное масло. Под раздачу также попал рапс — это безобразие, хорошо, что не попала соя».



По мнению Петриченко, в целом ситуация и по масличным, и по зерновым — большой подарок конкурентам России на мировом рынке. «Украина нам аплодирует. Мы спасаем ее бюджет от тяжелых времен. Первыми на эти меры отреагировали американские цены на пшеницу — они поднялись на $15, европейская цена увеличилась на 6,5 евро и повысится еще. И это исключительно за счет нашего решения по пошлине на пшеницу», — обращает внимание эксперт.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания сказал, что ведомство считает целесообразным направлять средства, полученные в доход федерального бюджета от введения пошлин, направить на госпрограмму развития сельского хозяйства и поддержку аграриев и попросил главу правительства Михаила Мишустина дать соответствующее поручение.

