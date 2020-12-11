Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России

Российские аналитики оценивают экспортный потенциал по зерну в 50 млн тонн В. Бычков

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в декабрьском отчете повысила прогноз урожая пшеницы в России на 0,5 млн т до 84 млн т без учета Крыма. Экспортный потенциал по агрокультуре в сезоне-2020/21 повышен с 39,5 млн т до 40 млн т. Ближайший преследователь — США — в этом маркетинговом году может вывезти 27 млн т пшеницы, страны Евросоюза и Канада — по 26 млн т. Таким образом, Россия может вернуть себе мировое лидерство по экспорту пшеницы, которого она лишилась в 2019/20 сельхозгоду. В прошлом сезоне, по данным американских аналитиков, экспорт пшеницы из России составил 34,5 млн т, страны Евросоюза поставили на внешние рынки 38,4 млн т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на ХХ ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» рассказывал, что экспортный потенциал зерновых в этом сезоне будет на уровне в 50 млн т — на 6 млн т выше, чем в сезоне-2019/20, причем по пшенице вывоз может оказаться рекордным. «На текущий момент мы уже отгрузили более 25 млн т зерна и к февралю подойдем к отметке 35 млн т. Квота в 50 млн т, которую могут установить на экспорт зерна, как раз вписывается в экспортный потенциал и серьезного влияния на экспорт не окажет», — считает Петриченко.



По информации Reuters, власти обсуждают возможность введения пошлины на экспорт пшеницы в размере около 2 тыс. руб./т на период с 15 февраля по 30 июня, но окончательное решение еще не принято. Предполагается, что пошлина может быть установлена дополнительно к квоте на экспорт зерна.

Мировое производство пшеницы в этом сельхозгоду FAS USDA прогнозирует на уровне 773,7 млн т — на 1,3 млн т больше, чем было в прошлом прогнозе. Оценка повышена за счет корректировки в сторону увеличения потенциала валового сбора в Австралии, России и Канаде. Потребление достигнет 757,8 млн т, тогда как в ноябрьском отчете было 752,7 млн т. Мировые потребности в пшенице вырастут, в первую очередь, из-за Китая (на 3 млн т). Конечные запасы по итогам сезона могут составить 316,5 млн т против 320,45 млн т в прошлом прогнозе и 300.6 млн т по итогам сезона-2019/20.



По данным Минсельхоза России, урожай зерна в чистом весе в этом году превысит 131 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Это второй результат после рекорда 2017 года. «Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории», — сказал министр. Прежняя оценка ведомства по валовому сбору составляла 127,5 млн т.



Последняя оценка валового сбора зерна от «ПроЗерно» - также 131 млн т. Аналогичный показатель называет директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. «Мы как говорили про 131 млн т зерна, включая 84 млн т пшеницы, так и осталось. Уборка уже окончена, все оценки сделаны. Хотя Минсельхоз еще может что-то скорректировать. Но исходя из темпов уборки и объема убранного зерна и пшеницы, оценки остаются прежними», — сказала она «Агроинвестору». Сейчас в бункерном весе валовый сбор зерна составляет около 138 млн т, и основная интрига в том, какова будет рефакция, обращал внимание Петриченко.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский дает немного большую оценку — 131,2 млн т зерна. «Все зависит от рефакции, посмотрим, какие окончательные данные выдаст Росстат. По пшенице должно быть 84-84,5 млн т. В бункерном весе получилось 138,1 млн т зерна и 88,1 млн т пшеницы. Это, фактически, окончательная цифра, хотя, конечно, бывает, что оценку слегка меняют в большую или меньшую сторону», — отмечает он. По его словам, рефакция составит около 4%.

