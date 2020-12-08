Минсельхоз представил правила субсидирования мукомольной отрасли

Мукомолы должны будут продавать хлебопекам 75% муки из зерна, купленного с субсидией Pixabay

Минсельхоз разработал механизм предоставления мукомольным предприятиям субсидий на закупку части продовольственной пшеницы и ржи для производства муки. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов. По мнению авторов проекта, эта мера позволит избежать роста цен на хлеб. Постановление, в случае его принятия, должно вступить в силу в марте 2021 года.



Согласно пояснительной записке, предлагается компенсировать «не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и средней среднемесячной за три предыдущих года в аналогичные периоды, скорректированной с учетом инфляции». Субсидии будут предоставлены при условии, что мукомолы будут продавать хлебопекам не менее 75% муки из приобретенного на таких условиях зерна, говорится в документе. Цена муки для хлебопеков будет рассчитываться с учетом господдержки. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации данного механизма, будет определен в случае существенного роста цен на зерно на внутреннем рынке, уточняется в документе. Принятие и реализация постановления потребуют дополнительного финансирования из федерального бюджета.



В конце марта Российский союз мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) обращался к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой ликвидировать дисбаланс в формировании цен на пшеницу и муку. Из-за падения курса рубля и возросшей в связи с этим привлекательностью экспорта сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего рынка цену на зерно, так как хлебозаводы не принимают муку по повышенным ценам, сообщал союз.



Вице-президент РСМКП Игорь Свириденко рассказал «Агроинвестору», что 7 декабря по этому вопросу в Минсельхозе состоялось совещание, в котором принимал участие президент союза Андрей Гуревич и более десяти руководителей предприятий отрасли. «Гуревич заявил, что предлагаемая Минсельхозом мера почти нереализуема с точки зрения администрирования. Невозможно добиться реализации этих мер на таких территориях, на таком количестве операторов рынка, как у нас», — говорит Свириденко. В связи с этим Гуревич сделал предложение об адресной поддержке малоимущих слоев населения, а также хлебопеков. «Необходимо определить людей с низкими доходами и сумму компенсации, а цена на хлебобулочные изделия должна быть рыночной», — объясняет Свириденко. Все присутствующие, за исключением одного предприятия, согласились с высокой эффективностью нового предложения.



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина считает, что предложение Минсельхоза очень актуально как для производителей муки, так и для хлебопеков. «В 2020 году доля пшеницы в структуре себестоимости муки высшего сорта выросла до 75%, в 2019 году она достигала 60%, в 2010 году была на уровне 34%. Поэтому механизм субсидирования позволит производителям муки и хлеба получить достаточную рентабельность, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Если сравнить темпы роста цены в ноябре 2020-го и 2019 годов, видно, что пшеница подорожала на 40%, мука на 20%, хлеб — на 7%. Причина в том, что хлеб — продукт первой необходимости и его производители сдерживают темпы роста цен и просят производителей муки также держать цену». Еще одним негативным фактором является то, что производители хлеба для снижения себестоимости вынуждены использовать не только муку высшего сорта, но и более дешевые сорта, тем самым ухудшая качество хлеба, отмечает Тюрина.



Тюрина считает, что в предложении РСМКП есть один нюанс — история с поддержкой малоимущего населения длится более десяти лет и неизвестно, когда этот механизм будет реализован. «Здесь нужны какие-то реальные шаги. Однако нет четкого понимания структуры себестоимости у разных производителей хлеба, кто-то использует только муку высшего сорта, кто-то -первый и второй сорт, кто-то добавляет дополнительные ингредиенты, — рассуждает Тюрина. — Поэтому нужно вводить инструмент прослеживаемости цепочки изменения себестоимости, вырабатывать общую формулу влияния изменения стоимости пшеницы на стоимость муки и цены хлебобулочных изделий. И когда мы увидим, что разрыв сильно увеличивается, нужно включать механизм субсидирования».

