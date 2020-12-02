Barilla начала строить производственный комплекс в Подмосковье

Российский рынок является одним из ключевых и быстрорастущих для итальянского концерна Е. Разумный

Barilla начала строительство производственного комплекса в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» в городском округе Ступино Московской области, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Компания построит первую в восточной Европе мельницу по производству муки из твердых сортов пшеницы и второй завод по выпуску пасты. Инвестиции в проект составят €130 млн. Первый завод по производству пасты Barilla уже работает в Солнечногорске более 10 лет.



Сейчас реализуется первый этап проекта — возводится мельница. Как уточняет областное агроведомство, уже забиты все сваи, идут армирование конструкции и бетонные работы по фундаментам. Мельница будет перерабатывать около 680 т зерна в день, или примерно 161,3 тыс. т в год. Ее запуск намечен на четвертый квартал 2022 года.



Соглашение о возведении комплекса было заключено в октябре 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, сообщал. Подпись под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Barilla Group Гвидо Барилла.



Российский рынок является одним из ключевых и быстрорастущих для итальянского концерна. «Мы долго и тщательно выбирали месторасположение для нашего масштабного проекта и остановились на ОЭЗ «Ступино Квадрат», — ранее комментировал вице-президент по России и СНГ «Барилла Рус» и гендиректор новой производственной компании «Барилла Рус Продакшн» Михаил Путилин. — Самыми важными факторами для нас стали удобная логистика, наличие железнодорожной ветки на площадке, оснащенность всеми необходимыми коммуникациями, а также наличие высококвалифицированных кадров в Ступинском районе». Также он отмечал, что локализация производства позволит сохранять оптимальные цены на продукцию, при этом не теряя качество. Кроме того, строительство новых производственных мощностей позволит компании увеличить свою долю на рынке.



Вице-президент ассоциации «Русская мука» Елена Мамичева ранее рассказывала «Агроинвестору», что на российском рынке у Barilla есть конкуренты. Например, ярким лидером является ТМ «Макфа». Партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд отмечала, что также придется конкурировать с «СИ Групп» (бренды Maltagliati, Pasta Zara, «Шебекинские»), компаниями «Маревен» (бренд «Роллтон»), «Биофуд», «Экстра М» и другими игроками.



«Барилла Рус» входит в состав итальянской Barilla Group. Она была основана в 1877 году, сейчас она представлена более чем в 100 странах. Кроме макаронных изделий компания выпускает лепешки, соусы, хлебцы и печенье. В 2009 году компания пришла в Россию. На заводе концерна в подмосковном Солнечногорске производится четыре вида хлеба и 20 видов пасты, всего около 50 тыс. т продукции в год.

