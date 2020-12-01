Не тепличные условия. Рентабельность производства овощей в закрытом грунте снизилась

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Для тепличной отрасли 2020 год сложился непросто. Весной, в период самых активных продаж овощей защищенного грунта, спрос на продукцию комбинатов резко упал. В целом по году цены на огурцы и томаты находились на уровне ниже прошлогодних. Несмотря на трудности, производство в России продолжает расти: по итогам года урожай может увеличиться на 20%



По предварительным оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сбор тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях в 2020 году составит не менее 1,46 млн т, из которых порядка 806 тыс. т придется на огурцы и 604 тыс. т — на томаты. Аналитическая компания «Технологии Роста» прогнозирует, что российские теплицы соберут не менее 1,4 млн т продукции (в 2019-м — 1,34 млн т) — это совокупный объем предприятий товарного сектора и фермерских хозяйств. Плодоовощной союз ожидает, что урожай овощей в защищенном грунте увеличится на 20%. «Таким образом, при условии, что темпы производства останутся до конца года на том же уровне, что были в среднем с января по октябрь, валовой сбор тепличных овощей за 2020-й составит 1,56 млн т», — уточняет исполнительный директор организации Михаил Глушков.