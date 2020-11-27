Прогноз производства сахара повышен

Сахара в стране достаточно для обеспечения всех потребностей msmsugar.com

В этом году в России будет произведено 5,05-5,2 млн т свекловичного сахара с учетом переработки сиропа и мелассы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оценку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Ранее аналитики оценивали нижнюю границу диапазона выпуска на уровне 4,9 млн т. Это первое повышение прогноза в текущем сезоне.



Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов сообщил «Агроинвестору», что на изменение прогноза повлияло то, что выход сахара из свеклы в октябре превысил показатели прошлого года и на 21 ноября составил 16,05% против 15,48%. Сахаристость свеклы в этом году также выше — 18,97% против 17,95% соответственно. При этом свеклосахарная кампания сезона-2020/21 началась с отставанием на две-три недели от предыдущего года и с невысоким выходом сахара, напомнил Иванов. По его словам, переработка свеклы на Юге завершается на один-два месяца раньше, чем в предыдущие шесть сезонов. До февраля 2021 года могут доработать «Заинский», «Раевский», «Чишминский», «Черемновский» заводы; минимум до января — «Хохольский», «Кирсановский», «Грибановский»; до декабря — «Рыльский», «Золотухинский», «Елань-Коленовский», «Перелешинский», «Краснояружский», «Дмитротарановский», «Коллективист», «Ульяновский», возможно, и некоторые другие, перечисляет он.



Урожайность свеклы в этом году на 23% ниже, чем в прошлом, валовой сбор — почти на 36%, продуктивность (выход сахара с 1 га) сократилась на 21%, приводит данные эксперт. Посевы агрокультуры в среднем по России уменьшились на 19% относительно прошлого года, однако максимальное снижение посевов (более чем на 39%) произошло исключительно в регионах с продуктивностью свекловодства заметно ниже среднего (Чувашия, Башкирия, Оренбург, Ростовская область), либо там, где закрывали заводы (Тула, Башкирия). Также были закрыты пять неэффективных сахарных заводов, которые составляли 3,8% от общих мощностей, продолжает Иванов. В итоге при прочих равных, средние по стране потери сахара в производстве будут ниже, говорит он. Дигестия свеклы выше предыдущего года во всех регионах, кроме Краснодарского и Ставропольского краев, где отмечается аномально низкий выход сахара. Также относительно предыдущего сезона этот показатель уменьшился в Мордовии и на Алтае.



Несмотря на ожидаемое сокращение производства, сахара в стране достаточно для обеспечения всех потребностей, подчеркивает Иванов. Объем внутреннего рынка оценивается в 5,8-5,9 млн т в год, запасы сахара в России и Белоруссии в начале сезона (август) оценивались на уровне 1 млн т. «Даже при крайне неблагоприятном сценарии и производстве 4,8 млн т сахара с учетом накопленных за пять лет запасов и текущего производства в Беларуси, сахара хватит всем. Все, что Россия сможет произвести свыше 4,8 млн т, потребуется экспортировать», — говорит эксперт.



Иванов отметил, что сейчас свеклосахарная отрасль России и Беларуси болезненно выходит из затянувшегося четырехлетнего кризиса перепроизводства за счет существенного снижения выпуска сахара. За предыдущих четыре сезона отрасль сократила непродуктивные площади свеклы, было закрыто шесть неэффективных сахарных заводов, продолжилась работа по повышению качества сахара и его упаковки, были реорганизованы процессы внутри отрасли и внешние взаимодействия со смежниками. Также стал активно развиваться экспорт сахара, были открыты новые схемы логистики, перечисляет эксперт ИКАР. По его мнению, в России в ближайшие годы возможно снижение потребление сахара на 100-300 тыс. т в связи с негативной демографией с 2018 года и вероятным снижением экспорта кондитерских изделий и других сахаросодержащих продуктов. В таком случае России и Беларуси вновь придется активизировать поставки сахара на внешние рынки, говорит Иванов.

