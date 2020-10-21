Минсельхоз предлагает снизить импортную пошлину на сахар

Цель такой меры — стабилизация внутренних цен «Сюкден»

Минсельхоз рассматривает возможность ввести пониженную импортную ставку для квотированного объема сахара. Цель такой меры — стабилизация внутренних цен, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию министерства. «По итогам окончания сбора урожая сахарной свеклы Минсельхоз России планирует рассмотреть применение дополнительных мер регулирования. Возможно введение квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, что позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке», — цитирует агентство.

Для какого именно объема импорта может быть установлена пониженная пошлина, — не уточняется. Минсельхоз напоминает, что в прошлом сезоне производство белого сахара в стране достигло 7,3 млн т, что стало рекордным показателем за последние пять лет. При этом высокие запасы сахара привели к снижению цен на него. По прогнозу ведомства, в этом сезоне выпуск сахара составит 5-5,5 млн т при объеме внутреннего потребления около 5,9 млн т в год. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее понизил прогноз производства сахара с 5-5,4 млн т до 4,85-5,15 млн т.

По данным Росстата, к 1 октября запасы белого сахара (без учета малых форм хозяйствования) в стране составили 1,3 млн т, что с учетом прогноза производства позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Также в рамках соглашения о Союзном государстве Беларусь ежегодно поставляет на российский рынок около 250 тыс. т сахара, напоминает Минсельхоз.

Регулирование ценовых всплесков госрезервом и пошлинами — нормальная рыночная практика, говорят опрошенные «Агроинвестором» отраслевые эксперты. При этом они считают, что если уж и устанавливать сниженную ставку на импорт, то лучше по ней ввозить сырец, причем с апреля по июнь, а не в начале сезона, и загружать сырцом по сниженной цене мощности тех производителей, которые уделяли серьезное внимание экспорту белого сахара. Однако участники рынка говорят, что большинство сахарных заводов нашей страны «заточены» под производство сахара из свеклы, а не под доработку сырца. Понижение ввозных ставок — абсолютно нерабочая система, отметили в разговоре с «Агроинвестором» участники рынка. По их мнению, эта мера может уничтожить отрасль по выращиванию сахарной свеклы в России.