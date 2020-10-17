Производство сахара может опуститься ниже 5 млн тонн

Экспорт сахара из России рискует остановиться В. Волков

Свеклосахарная кампания России сезона-2020/21 идет с отставанием на две-три недели от предыдущего года и с невысоким выходом сахара, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Работа с колес и минимальные остатки позволяют снизить заводские потери хранения свеклы, но при этом растут риски остановки заводов в случае затяжных дождей», — отмечает он.



Кроме того, по словам эксперта, в этом году во многих регионах выход сахара непропорционально низок в сравнении с дигестией. В итоге, по прогнозу ИКАР, в текущем сезоне наши предприятия выпустят 4,85-5,15 млн т сахара. В сентябре потенциал производства оценивался на уровне 5-5,4 млн т.



По данным Минсельхоза на 16 октября, сахарная свекла убрана с 655,3 тыс. га, или 70,6% площади, накопано около 23,5 млн т — на 8,3 млн т меньше, чем годом ранее. Урожайность снизилась с 446,1 ц/га до 359,5 ц/га. Хотя в целом по стране средний сбор с гектара сократился, в пяти регионах — в Ульяновской области, на Алтае, в Карачаево-Черкессии, Башкирии и Татарстане — показатель выше прошлогоднего, отмечает ИКАР. По его прогнозам, в целом по России при уборке 100% площадей валовой сбор сахарной свеклы составит 33 млн т.



По информации ИКАР, в Краснодарском крае к 14 октября произвели 730 тыс. т сахара против 1 млн т в 2019 году. Расчетный выход сахара низкий — 13,45% против 14,8% годом ранее и 14,15% в 2018-м. В Ростовской области, по данным регионального Минсельхозпрода, уборка сахарной свеклы на 12 октября началась в шести из восьми свеклосеющих районах. Убрано 58% площадей, средняя урожайность — 21,7 т/га против 36,9 т/га в 2019-м. В Белгородской области на 14 октября уборка началась в 18 из 20 свеклосеющих районах. Убрано 46% площадей, урожайность — 33,9 т/га против 45,4 т/га годом ранее. В Липецкой области к уборке сахарной свеклы приступили 16 районов, из-за сложных погодных условий, аграрии начали копать свеклу на две недели позже обычного. На 14 октября убрано 49% площадей, урожайность — 33,8 т/га, переработку ведут все шесть заводов региона, выработано 252 тыс. т сахара. В Татарстане к 14 октября убрали 91% площадей сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет 44,3 т/га против 44,1 т/га в 2019-м.



Финансовый директор «Сюкден» в России Глеб Тихомиров отмечает, что урожайность в хозяйствах компании на Юге составляет 20 т/га, в Центре — 32 т/га. «Из-за сухой погоды почва очень твердая, и уборочная техника ломается чаще чем должна», — рассказал «Агроинвестору» Тихомиров. Содержание сахара в свекле доходит до 24%. На текущий момент заводы группы выпустили 170 тыс. т сахара.



Российские оптовые цены на сахар в рублях растут со 2 октября, ценовая премия к прошлому году сейчас составляет 23,5 тыс. руб./т. Тихомиров полагает, что сахар продолжит дорожать, скорее всего, цены поднимутся до 50 тыс. руб./т и даже выше.



Если в феврале цены на российский сахар были на 37% ниже мировых, то в октябре они стали на 36% выше, чем на Лондонской бирже. Иванов считает, что такая ситуация приведет к тому, что с осени этого года экспорт сахара почти остановится, увеличится импорт, а также транзит белого сахара через Россию на рынки всех сопредельных государств от Абхазии до КНДР. Также может сократиться экспорт из России кондитерских изделий и сахаросодержащей продукции и общее потребление сахара в стране, добавляет Иванов.

