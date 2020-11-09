Минсельхоз ждет стабилизации цен на сахар

К началу ноября в стране произвели около 3 млн тонн сахара Т. Кулистикова

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на сахар после уборки сахарной свеклы, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство. Ранее Росстат отметил, что по итогам октября сахар стал наиболее подорожавшим товаром в категории продуктов питания. По сравнению с сентябрем средняя розничная цена выросла на 18,3%, относительно декабря 2019-го — на 57,5%. Правда, по итогам десяти месяцев стоимость сахара оказалась на 10,2% ниже, чем была в январе-октябре прошлого года. Средняя розничная цена по итогам 44-й недели (к началу ноября) сложилась на уровне 49,5 руб./кг, следует из данных статведомства. Год назад в это время она составляла 34,6 руб./кг, при этом, например, в 2016-м она превышала 51 руб./кг, а в 2015 году — 53 руб./кг.



Ранее ФАС сообщала, что продолжает большое расследование на рынке сахара, начатое еще в начале года. Служба проверяла «Союзроссахар» и участников рынка, поскольку подозревает их в ценовом сговоре и попытках создания дефицита. Между тем в материалах ФАС на ее сайте говорится, что после рекордно низких цен на сахар в 2017—2019 годах сейчас на внутреннем рынке они достигли экономически обоснованного уровня. Рост, в частности, связан со снижением валового сбора сахарной свеклы на фоне сокращения ее посевов и неблагоприятных погодных условий, а также ожидаемым падением объема выпуска сахара.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ранее говорил «Агроинвестору», что повышение цен было ожидаемым, однако даже на нынешнем уровне они не компенсируют аграриям потери от неурожая сахарной свеклы с учетом возросших затрат на ее производство. «На ситуацию нужно взглянуть шире и не сравнивать ее с прошлым годом, когда у нас был рекордный урожай и рекордно низкие цены. Нужно посмотреть на всю предыдущую динамику, рентабельность свекловодов и убедиться в том, что никаких сверхъестественных цен нет», — обращал внимание эксперт.



По прогнозу Минсельхоза, производство сахара в этом сезоне составит 5-5,2 млн т против 7,9 млн т в 2019/20-м и потребности внутреннего рынка около 5,9 млн т. Накопленные запасы ведомство оценивает в 1,3 млн т, так что дефицит сахара исключен. Кроме того, министерство напоминает о существующем импорте из Беларуси и сообщает о возможности дополнительных поставок. ИКАР оценивает потенциал валового сбора свеклы на уровне 2014 года, когда накопали 33,5 млн т, выпуска сахара может составить 4,85-5,2 млн т.



К 6 ноября сахарную свеклу убрали почти на 94% к площади сева, накопано 31,4 млн т — на 18,1 млн т меньше, чем год назад, следует из данных агроведомства. Средняя урожайность снизилась почти на 104 ц/га до 361 ц/га. К началу ноября было произведено около 3 млн т сахара, сообщал «Союзроссахар».

