«Щелково Агрохим» может купить сахарный актив «ЭкоНивы»

Вложения в предприятие оцениваются на уровне 130 млн рублей «ЭкоНива»

«ЭкоНива» ведет переговоры с потенциальными покупателями завода «Белсахар» в Курской области, пишет «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на свои источники. До недавнего времени покупку завода рассматривала компания «Щелково Агрохим», но теперь интерес к курскому предприятию проявляют производители кормов, сообщает издание.



По словам президент «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, из-за непрофильного для холдинга характера завода холдинг сразу после получения контроля над предприятием был готов его продать. «Покупателя, который предложил бы нам адекватные условия, мы не нашли, — сказал Дюрр «Коммерсанту». — Обсуждаем продажу с разными компаниями».



Первый заместитель префекта Беловского района Владимир Квачев рассказал изданию, что 24 октября «Щелково Агрохим» отказалась от покупки завода. «Теперь предприятие изучает московская компания «Высокие технологии», занимающаяся выпуском кормовых добавок, — уточнил он. Однако гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов сообщил «Агроинвестору», что компания не отказывалась от покупки и все еще рассматривает предложение. Окончательное решение должно быть принято 5 ноября на встрече с представителем завода. «Нам предложили посмотреть этот завод для его возвращения к производственной деятельности после двухлетнего простаивания. Завод может обеспечивать 200-300 рабочих мест. Я лично его посмотрел и понял, что туда нужно вложить еще около 130 млн руб., — рассказал Каракотов. — Важно и то, что предыдущий владелец имел собственные земли и сырьевую базу — это компания “Конек-Горбунок”. После его ухода земли перешли в ведение “ЭкоНивы”, и у нас возникли сомнения, что там кто-то будет сеять сахарную свеклу. Мы сейчас прорабатываем главный вопрос: будет ли там кто-то сеять 7-8 тыс. га агрокультуры. Плюс, финансовые затраты — предприятие окупится только через пять-семь лет».



«ЭкоНива» получила контроль над активами агропромышленной компании «Конек-Горбунок» (20 тыс. га, «Белсахар» и небольшая ферма) в Курской области в начале 2019 года. Тогда представители региональной администрации заявляли, что при новом собственнике завод сохранит свои позиции. Юрий Васюков, исполнительный директор хозяйства «Защитное» «ЭкоНивы», в которое вошел «Белсахар», говорил, что компания надеется переработать за сезон 110-150 тыс. т свеклы и производить более 30 тыс. т сахара. В итоге компания переработал 220 тыс. т свеклы, но в сезоне-2020/21 на фоне перепроизводства сахара в России и падения цен запускать завод не стала. В его модернизацию и текущий ремонт в 2020 году «ЭкоНива» планировала вложить около 34 млн руб.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов рассказал, что прогнозы по закрытию небольших сахарных заводов по итогам этого сезона двоякие. Ряд заводов, которые не отличались высокими показателями, могут по инерции закрыться, считает он, однако расширение посевов свеклы в следующем году может приостановить этот процесс. «Кроме этого, возможно, некоторые из ранее законсервированных предприятий вновь запустят», — сказал он «Агроинвестору».



«ЭкоНива» - крупнейший в России производитель сырого молока. По итогам прошлого года валовой надой составил 758 тыс. т. Общее поголовье КРС холдинга составляет около 188,8 тыс. животных, из которых 101,3 тыс. — фуражные коровы. Сельхозпредприятия группы работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае.

