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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Рынки

Штефан Дюрр попросил сохранить господдержку молочной отрасли

Для ее дальнейшего развития нужны льготные инвестиционные кредиты, а также возмещение части капитальных затрат

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Производство молока требует больших объемов оборотных средств
Flickr.com
Производство молока требует больших объемов оборотных средств
Flickr.com

Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр в ходе парламентских слушаниий по проекту федерального бюджета на 2021-2023 отметил важность государственной поддержки для молочной отрасли и попросил сохранить льготные инвестиционные кредиты, а также возмещение части капитальных затрат (CAPEX). Самообеспеченность молоком в стране не достигнута, при этом рынок очень сложный, пояснил Дюрр. «А поскольку производство молока требует больших объемов оборотных средств, то необходимо сохранить льготные ставки на оборотные кредиты», — добавил он (цитата по видеозаписи заседания).

Сейчас компания работает в 13 регионах России на площади более 600 тыс. га и динамично развивается. В этом году валовой надой «ЭкоНивы» составит 950 тыс. т, компания станет четвертым производителем молока в мире,  отметил Дюрр. По его словам, сейчас в сельской местности живут и работают более 14 тыс. сотрудников «ЭкоНивы». «Многие люди хотят жить на селе, вести сельский образ жизни и быть рядом со своими семьями каждый день. А главное, сельское население — это не только хранитель культуры народа, но и большой фактор стабильности в обществе», — сказал глава «ЭкоНивы». Поэтому сохранение и развитие сельских территорий не может финансироваться по остаточному принципу, считает Дюрр. Чтобы молодежь стремилась жить в селе, нужна хорошая инфраструктура, а для этого программу комплексного развития сельских территорий нужно обеспечить серьезными деньгами.

«У нас в этом году было более 1,5 тыс. практикантов, очень талантливые ребята с большим энтузиазмом. Они готовы жить в сельской местности, но им нужна нормальная бытовая инфраструктура, хорошее медицинское обеспечение, и, самое главное, хорошее образование для своих детей, — рассказал Дюрр. — И если для посещения театра или футбольного матча Высшей Лиги можно съездить в областной центр, то в детский сад и школу ребенок должен ходить каждый день».

После выступления Дюрра председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что и нижняя, и верхняя палаты парламента, считают необходимым расширения программы комплексного развития сельских территорий. В следующем году на ее финансирование предусмотрено около 31 млрд руб. Ранее в ходе «правительственного часа» с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил вынести вопрос увеличения финансирования села на обсуждение председателя правительства, и сделать все для того, чтобы «программа финансировалась в соответствии с данными, которые были определены по паспорту». «В паспорте у нас с вами на следующий год была обозначена цифра 160,6 млрд руб., по прогнозу в проекте закона о бюджете предусмотрено финансирование всего лишь в объеме 21,4% от этой цифры», — оценил Володин. 

Что касается господдержки агросектора, то в сентябре в ходе итоговой коллегии Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал о том, что ведомство прорабатывает возможность с 2022 года отказаться от господдержки в виде возмещения части CAPEX при реализации проектов в АПК, перенаправив деньги на льготное кредитование. По словам Патрушева, на 1 руб. субсидий, направленных на CAPEX, привлекается в среднем 8 руб. инвестиций, тогда как объем кредитования на 1 руб. субсидии составляет 31 руб. по краткосрочным и 20 руб. по инвестиционным кредитам.

Однако окончательное решение об отмене механизма возмещения части прямых понесенных затрат на капитальное строительство будет приниматься в 2021 году, уточнил Патрушев, выступая в Госдуме. «Бюджетные средства достаточно ограничены и нам выделяется не то количество денег, которые мы хотели бы направить на развитие АПК. CAPEX позволяют в меньшей степени получить ресурсов от инвесторов при финансировании проектов», — отметил министр. Но

Даже если будет принято решение об отмене возмещения части капзатрат, ведомство предложит другие меры поддержки для отраслей, которые не вышли на уровень самообеспеченности, заверил министр.

Екатерина Шокурова 

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