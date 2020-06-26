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Russian Meat&Feed Industry — 2020

Компании

«Хорошее дело» построит животноводческий комплекс за 6,5 млрд рублей

Предприятие также планирует перерабатывать 400 тонн молока в сутки

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Строительство комплекса планируется завершиться в 2023 году
Ю. Эйвазова
Строительство комплекса планируется завершиться в 2023 году
Ю. Эйвазова

Агрогруппа «Хорошее дело» построит в Дубенском районе Мордовии молочный комплекс мощностью 52 тыс. т молока в год. Также на базе нового производства будут перерабатывать 400 т молока в сутки, сообщает пресс-служба правительства республики. Сейчас завершается монтаж первого производственного корпуса на 1,2 тыс. коров, которых планируют заселить в сентябре-октябре. Сумма инвестиций в весь проект составит 6,5 млрд руб., на комплексе будет содержаться 6,45 тыс. коров.

Строительство нового проекта группы «Хорошее дело» началось в 2017 году, завершиться оно должно было в 2025-м, но компания рассчитывает закончить раньше и ввести комплекс уже в 2023 году. В него войдут шесть корпусов для содержания дойного стада, два доильных зала (большой и малый), семь телятников. Также будут построены молочная кухня, гаражи для транспорта, административный корпус, уточнила «Интерфаксу» пресс-служба компании.

«Хорошее дело» — производитель продуктов питания, в структуру холдинга входит более 20 предприятий в Мордовии и Ульяновской области. Под управлением агрогруппы работают семь хозяйств (молочное и мясное животноводство, растениеводство), птицефабрика (16 производственных площадок), единое предприятие по переработке молока, мясоперерабатывающий комплекс (свинина, говядина и птица), комбикормовый завод и собственные торговые дома. У компании более около 90 тыс. га посевных площадей.

На предприятиях группы содержится 14 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 6,5 тыс. дойных коров, 21,2 тыс. свиней, сообщается на сайте компании. «Хорошее дело» поставляет молочную продукцию по всей России и занимает лидирующие места по объему производства молока в Мордовии. Валовой надой составляет 32,3 тыс. т молока, объемы производства мяса скота и птицы достигают 130 тыс. т.

Привлекательность сектора молочного животноводства будет зависеть от ситуации с коронавирусной инфекцией и того, как инвесторы оценят дальнейшие перспективы и период выхода экономика из сложившегося кризиса, рассказывал ранее «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. В России в целом наблюдается падение потребления молока и молочной продукции на фоне устойчивого увеличения производства товарного молока. «По итогам года, по предварительным оценкам «Союзмолоко», спрос может уменьшиться на 3-4%», — добавлял  Белов. В то же время производство товарного молока продолжает расти: только за первый квартал оно прибавило 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Елизавета Литвинова 

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