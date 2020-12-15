На поддержку мукомолов и хлебопеков нужно 7,2 млрд рублей

В этом году не было традиционного снижения стоимости пшеницы Pxhere

Российское правительство в рамках решений по стабилизации цен на отдельные виды продовольствия рассмотрит меры поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности, которые потребуют 7,2 млрд руб. Об этом глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Поддержка позволит частично компенсировать их затраты на закупку продовольственной пшеницы.



По словам Патрушева, для хлебопекарных предприятий предусматривается компенсация части затрат на приобретение муки. «Это потребует дополнительного выделения 3 млрд руб. На поддержку мукомольных предприятий необходимо дополнительно 4,2 млрд руб.», — уточнил министр, добавив, что проекты постановлений уже внесены в правительство.



О том, что цены на пшеницу в России растут слишком быстро, Федеральную антимонопольную службу предупредила в своем письме Ассоциация производителей муки «Русская мука», пишет РБК. Подобное положение дел ставит под удар всю отрасль хлебопроизводства, считают мукомолы. «В 2020 году мы вынуждены констатировать сохранение динамики роста стоимости пшеницы всех классов. За период январь — ноябрь 2020 года совокупный рыночный рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30% до 40% в зависимости от качественных показателей зерна», — говорится в обращении.



В этом году, отмечают мукомолы, не было традиционного сезонного снижения стоимости пшеницы в сентябре. Аналитики ассоциации считают основной причиной повышательной динамики цен массовый вывоз зерна за рубеж. По данным «Русской муки», экспортная активность в России стала рекордной на фоне продолжающихся обсуждений планов по ограничению поставок зерна за рубеж. Однако ассоциация не исключает и сговора поставщиков.



Рентабельность производства муки и раньше не превышала 3%, сейчас же она может и вовсе уйти «в минус». «В настоящее время многие предприятия мукомольной и хлебопекарной отрасли оказались на грани выживания, и дальнейший рост стоимости зерна может иметь необратимые последствия для отрасли, вплоть до закрытия крупнейших мельниц и хлебозаводов страны», — предупреждают авторы обращения и просят ФАС провести антимонопольное расследование.



Также в ходе правительственного совещания обсуждались другие меры стабилизации цен на базовые продовольственные товары. Патрушев уточнил, что все проекты нормативных актов, за которые отвечает Минсельхоз, разработаны и внесены в правительство, идет подготовка для их реализации. В результате цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 руб./кг с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле — до уровня 46 руб./кг, рассказал министр. «Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 руб. за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 руб. с НДС. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. руб. без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. руб. без НДС к концу февраля 2021 года», — уточнил он. Для этого до 15 декабря должны быть определены ключевые условия соглашений с производителями сахара и подсолнечного масла с розничными сетями, сами соглашения будут заключены до 20 декабря и будут действительны до 1 апреля 2021 года. 21 декабря будет приниматься решение о необходимости введения пошлины на экспорт подсолнечного масла. С 15 февраля 2021 года вводится пошлина и квота на экспорт зерновых, добавил Патрушев.



Среди более долгосрочных мер — увеличение посевов сахарной свеклы в следующем году. Свеклосеющие регионы получили указание увеличить площади под агрокультурой до 1,5 млн га. По расчетам агроведомства, это позволит собрать 40 млн т свеклы и выпустить не менее 6 млн т сахара. Также может быть отменена пошлина на ввоз тростникового сахара-сырца, если цена производителей сахара в России не будет снижена.



9 декабря президент Владимир Путин обратил внимание правительства на резкий рост цен на некоторые виды продовольствия. По его словам, это нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. Глава государства раскритиковал министров за бездействие и призвал в течение недели снизить цены.

