Доля фуражной пшеницы в урожае 2020 года увеличилась

Качество зерна хуже прошлогоднего из-за увеличения валового сбора «Лилиани»

Согласно итоговым данным Россельхозцентра, доля продовольственной пшеницы в обследованном объеме урожая в этом году меньше, чем в прошлом, а доля фуражной — больше. Опрошенные «Агроинвестором» профильные аналитики отмечают, что, учитывая хорошую урожайность, увеличение доли фуража не сыграет отрицательной роли для потребителей.



В ходе исследования Россельхозцентр изучил 14,2 млн т пшеницы, в прошлом году было обследовано 14,9 млн т. Удельный вес пшеницы 3-го класса в этом году снизился с 37,4% до 29,5% в прошлом году, 4-го класса — с 44,6% до 39,8%. Вместе с тем доля пшеницы 1-го и 2-го классов увеличилась до 1,5% против 0,17%. Удельный вес фуражной пшеницы вырос с 17,7% в прошлом году до 29,1%. По данным Россельхозцентра, доля продовольственной пшеницы в Центральном федеральном округе снизилась с 75,1% до 73,3%, в Южном — с 82,9% до 80%, в Приволжском — с 60,8% до 56,1%, в Уральском — с 95,4% до 92,8%, в Сибирском — с 76,4% до 72,4%. Наибольшее снижение доли продовольственной пшеницы произошло в Северо-Кавказском округе, который в этом году сильно пострадал от засухи, — с 91,9% до 78,8%.



По словам вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, эти показатели не критичны, и качества зерно в целом хорошее. «У нас столь высокий урожай зерновых, что все эти вопросы нивелируются», — сказал он «Агроинвестору». Корбут отмечает, что объемов пшеницы 3-го и 4-го классов для переработчиков в этом году более, чем достаточно. «Надо просто помнить, что муку делают не только из пшеницы 3-го класса, а из помольной партии, где доля этой пшеницы, даже при самых высоких нормативах, составляет порядка 75%. Тут вопрос с ресурсами не стоит», — подчеркивает Корбут.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что качество зерна в этом году неплохое. «Качество похуже, чем в прошлом году, если брать процентное отношение, но за счет высокого урожая оно неплохое: с большим производством пшеницы 3-го класса и фуража, который нашей стране тоже нужен», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Он также отмечает, что увеличение доли фуражной пшеницы не критично благодаря большому валовому сбору. Аналогичного мнения придерживается президент РЗС Аркадий Злочевский. По его словам, доля фуража всегда увеличивается вместе с повышением урожая. «Чем меньше урожайность, тем выше качество, и наоборот», — пояснил он «Агроинвестору».



По данным Минсельхоза, урожай зерна в чистом весе в этом году превысит 131 млн т, против 121,2 млн т в прошлом году, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. По оценке ИКАР, итоговый показатель может достигнуть и 132 млн т. Урожай пшеницы в этом году может составить 85 млн т, что станет вторым результатом после рекорда 2017-го, когда было собрано 85,9 млн т.

