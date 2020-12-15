Минэкономразвития предложило пошлину 15% на экспорт подсолнечного масла

Розничная цена подсолнечного масла не должна превышать 100 рублей за литр Е. Егоров

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15% (не менее чем 135 евро за тонну), сообщает пресс-служба ведомства. Как пояснял на совещании председателя правительства министр экономического развития Максим Решетников, пошлина будет введена до конца этого года в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями о сдерживании цен на масло.



Предполагается, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителями до 95 руб. за кг (с НДС) и ограничение розничной цены на уровне 110 руб. за кг. «Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен на подсолнечное масло до конца 2020 года», — объясняет пресс-служба ведомства. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами говорил, что вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла будет решаться 21 декабря.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал «Агроинвестору», что если пошлина будет введена, рынок отреагирует снижением цен на масло на 10-15%. «Это, конечно, скажется негативно, причем глобально. Это очередной сигнал: “Не занимайтесь растениеводством и производством растительного масла”», — говорит Сизов.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев уточнил «Агроинвестору», что никаких оснований для введения такой пошлины нет. «Мы уже сегодня готовы подписать все соглашения и в полном объеме выполнять те условия по уровню цен, которые для нас введены. В случае же принятия такого решения это крайне негативно отразится на отрасли и поставит ее на грань банкротства, — говорит Мальцев. — Доля бутилированного масла — 20% от общего объема выпуска, пошлина окажет негативный эффект на все производство и убьет отрасль». По его мнению, эта мера не только избыточна, но и крайне вредная.



Сегодня Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на рынке продовольствия, сообщает пресс-служба правительства. В частности, подписано постановление о заключении соглашений по ценам на сахар и подсолнечное масло. Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоту, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции (не менее чем 100 евро за тонну). Также вводится пошлина на экспорт пшеницы в размере 25 евро за тонну, срок ее действия — с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с покупкой пшеницы. Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет. Расчет скорректируют с учетом инфляции.

