Участники рынка столкнулись с проблемами при экспорте зерна

В декабре на внешние рынки может быть отгружено 4,5 млн тонн зерна Д. Абрамов

На фоне объявленных квоты и пошлины на экспорт зерна, которые должны вступить в силу с 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна. Российские экспортеры жалуются на таможенную задержку товаров, проблемы с оформлением зерна для отправки по железной дороге в порты Прибалтики, а также на ухудшение ситуации с приемом пшеницы для перевозки в южном направлении.



Как рассказал изданию директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, задержки с оформлением документов и проверкой грузов есть, это приводит к волнениям среди трейдеров. При осуществлении экспортных контрактов дорог каждый день, а простой может сорвать сроки поставок и приводит к росту транспортных расходов. «Пока это носит ограниченный характер, пока это профилактический шум, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Возникают вопросы к весу продукта и, если формально удовлетворять требования таможни, придется выгружать товар и взвешивать все снова». По его словам, это будет катастрофой для экспортеров. Проблемы с вагонами могут быть связаны с высокой общей нагрузкой на железную дорогу, добавляет Рылько.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин напоминает, что Россия в «жесткой конкурентной борьбе» вырвала первенство на мировом рынке зерна у США, Канады и ЕС, а лидер должен брать на себя ответственность за бесперебойные поставки покупателям. «Сегодняшний кризис с отгрузкой на экспорт ранее законтрактованного зерна подрывает авторитет России на мировом рынке сельхозпродукции и дает повод нашим конкурентам обвинить нас в безответственности и непрофессионализме», — цитирует его «Коммерсантъ».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что было всего несколько тяжелых дней для экспортеров, а сейчас все наладилось. «Тем более Владимир Путин сказал, что не надо перегибать палку и нужно это все регулировать. Я думаю, что в конечном счете все разрешится. Сейчас единственное ограничение для экспорта — это мощности портов. Заявляется больше, чем мощности могут принять», — говорит эксперт. По его словам, сейчас есть проблема из-за погодных условий, которые не позволяют грузить зерно достаточно активно. На этом фоне прогноз экспорта зерна в декабре снижен до 4,5 млн т, говорит Павенский. «Это обычное сезонное явление декабря», — утверждает он.



По данным аналитического центра «Русагротранса», внутренние цены на пшеницу в России падают в ожидании экспортной пошлины, однако торговля сейчас низкая. Как сообщил «Интерфаксу» Павенский, сельхозпроизводители не готовы резко снизить цены в соответствии с экспортным паритетом в условиях пошлины, а переработчики не готовы покупать по прежним высоким ценам. Незначительная закупочная активность наблюдается лишь в портах Юга и в Сибири. За неделю цена на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% на Юге снизилась на 1,35 тыс. руб. до 15-15,2 тыс. руб. за тонну (без НДС). В Центре цены номинально оставались на уровне 15,3-15,7 тыс. руб. за тонну, в Поволжье — 14,5-15,4 тыс. руб., но закупок по этим ценам нет, отмечает Павенский. В Сибири цены уменьшились на 400 руб. до 13,45 тыс. руб. за тонну. Закупочные цены на пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% в глубоководных портах упали за неделю на 1,3 тыс. руб. до 16-16,4 тыс. руб. за тонну (без НДС). Закупочные цены на малой воде снизились на 2 тыс. руб. до 15 тыс. руб. за тонну, в прошлом году они были на уровне 11,9 тыс. руб. Экспортные цены на этот товар с поставкой в январе за неделю выросли на $0,5 до $253-254 за тонну (FOB). «На февраль просматривается тенденция к росту до $260 и выше на фоне вводимой пошлины», — сказал Павенский.

Кроме проблем с таможней, по информации Россельхознадзора, растет число претензий к качеству российской сельхозпродукции. Ведомство проверило протоколы лабораторных исследований зерна, результат которых может препятствовать росту поставок, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Также в ходе проверок выяснилось, что в ряде случаев указанные в протоколах лаборатории не существуют. С начала года было выявлено более 30 неработающих учреждений. Заместитель главы Россельхознадзора Антон Кармазин на совещании с экспортерами зерна привел данные о претензиях к российской продукции: если до 2020 года покупатели были недовольны соблюдением карантинных и фитосанитарных норм, то за последний год возникли претензии к безопасности продуктов. В частности, выявлялось повышенное содержание пестицидов и поставки генетически модифицированной продукции.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что подобного рода претензии преследуют одну цель — снизить цену. «Потому что качество этого зерна и соответствие требованиям импортеров подтверждается независимыми экспертами, которые определены в договоре поставок, а не нашим Россельхознадзором. Это желание сэкономить со стороны импортеров», — уверен он.

