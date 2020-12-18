Владимир Путин назвал ошибкой чрезмерную поддержку экспорта

В 2021 году на поддержку агроэкспорта предусмотрено более 47 млрд рублей А. Гордеев

Продукция российских экспортеров во время пандемии оказалась очень востребована, поэтому их поддержка была ошибкой и произошла из-за недосмотра соответствующих структур правительства, заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Несмотря на высокий спрос со стороны мировых рынков, субсидирование продолжалось, отметил он.



«Несмотря на то, что ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз. Это просто ошибка. Несвоевременная реакция со стороны соответствующих правительственных структур. Об этом мы с коллегами и говорили достаточно жестко. Но, надеюсь, это будет поправлено в самое ближайшее время», — сказал президент. По мнению главы государства, на рост цен продовольствия в России главным образом повлияло стремление производителей не упустить выгоду из-за сложившихся на мировом рынке высоких цен. «На мировых рынках цены на сахар выросли — сразу повезли на экспорт. Вот и всё, ничего здесь такого необычного нет. А внутренние цены начали «подтаскивать» к тому, что есть в ценовых параметрах на мировом рынке», — прокомментировал Путин.



То же самое, по его словам, касается зерна и всего, что из него производят. «Рекордный урожай, а цены на хлеб растут. Чушь какая-то. Тоже связано с экспортом и стимулированием вывоза, — уверен президент. — Это поправимо, главное, чтобы ущерба отрасли административными действиями тоже не нанесли, а работали рыночными механизмами, в том числе своевременно применяли определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия».



«Производители и экспортеры считают, что они не должны терять на внутренних ценах. Это ерунда, конечно. Они должны понять, что они ничего не теряют — они же здесь производят, — объяснил Путин. — Считают свою упущенную выгоду при том, что они чего-то недоэкспортируют. При этом они не считают, а сколько же государство вложило в развитие сельского хозяйства и сколько продолжает вкладывать. И что они получили от бюджета, чтобы выйти на эти показатели». При этом президент признал, что России нужно повышать свою независимость — это касается некоторых видов технологий, семян, некоторых направлений развития животноводства. «Но это никак не связано с ценами. Причем тут цены-то?», — спросил Путин.



Между тем, руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак рассказывал «Агроинвестору», что в этом сезоне компания почти не поставляла сахар на экспорт. «Ценовая конъюнктура такова, что наших зарубежных партнеров перестал интересовать российский сахар. Сейчас внутренняя цена в России выше, чем за рубежом, поэтому спроса нет», — объяснял он. Финансовый директор компании «Сюкден» Глеб Тихомиров говорил, что экспорт сахара будет продолжаться, но более медленными темпами, так как у России нет излишков. «Думаю, что в следующем году по этой причине и на фоне снижения запасов экспорт может полностью прекратиться», — допускал он.



Согласно данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт» по состоянию на 13 декабря, вывоз сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году составил $27,6 млрд, что на 16% выше показателя за аналогичный период 2019 года. Поставки зерна из России выросли на 22% до $9,2 млрд, рыбы и морепродуктов — снизились на 2% до $5 млрд, вывоз масложировой продукции увеличился почти на 16% до $4,4 млрд. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 14% до $4 млрд, мясной и молочной продукции — на 35% до $1 млрд. Ведущим покупателем российской сельхозпродукции является Китай, который увеличил импорт на 26% до $3,7 млрд. Доля КНР в общем объеме поставок продукции АПК из России составляет 13,9%.



В 2018 году в послании Федеральному собранию Путин поручал к 2024 году увеличить экспорт продукции АПК до $5 млрд. Согласно новой версии паспорта федерального экспортного проекта, подготовленной Минсельхозом, достижение целевого показателя по поставкам сельскохозяйственной продукции за рубеж на $45 млрд переносится с 2024 года на 2030-й. Новый ориентир на 2024 год — $34 млрд.



Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на XX ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» рассказывала, что в 2021 году на поддержку агроэкспорта в бюджете предусмотрено 47,3 млрд руб. — примерно как в 2020-м. В целом на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства должны направить 256,2 млрд руб. — на 17 млрд руб. меньше, чем в этом году.

