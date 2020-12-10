Господдержка агросектора в 2021 году уменьшится на 17 млрд рублей

На госпрограмму развития сельского хозяйства предполагается направить около 256 млрд рублей А. Гордеев

Господдержка агросектора в следующем году будет на 17 млрд руб. меньше, чем в 2020-м и составит 287,7 млрд руб. В том числе на госпрограмму развития сельского хозяйства предполагается направить около 256 млрд руб., на программу комплексного развития сельских территорий 31,5 млрд руб. Об этом в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» рассказала замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. В связи с пандемией COVID-19 всем министерствам пришлось уменьшать бюджеты, и Минсельхоз не стал исключением, пояснила она.



При этом сокращение не коснулось поддержки экспорта продукции АПК, поскольку это защищенная статья в рамках нацпроекта, господдержка запланирована на уровне 47,3 млрд руб. В том числе по этому направлению продолжится субсидирование производства сои и рапса, также Минсельхоз поддержит выращивание подсолнечника при условии, что производитель участвует в программе экспорта, сообщила Фастова. Сумма на стимулирование увеличения производства масличных увеличится с 3,5 млрд руб. до 8 млрд руб.



Поддержка возмещения части процентных ставок по кредитам сохранится на уровне 2020 года, но будет снижен объем средств на стимулирующую и компенсирующую субсидии, а также по направлению развития мелиорации. «Мы надеемся в первом квартале 2021 года еще раз проанализировать эту статью, если ставка рефинансирования будет снижаться, как планирует Центробанк, то у нас будет экономия по статье возмещения ставок по кредитам, и мы перебросим средства на компенсирующую и стимулирующую субсидии, чтобы сравнять объем с 2020 годом», — рассказала замминистра.



В целом на компенсирующую и стимулирующую субсидии в следующем году предусмотрено 55,4 млрд руб. вместо 61,4 млрд руб., снижение произойдет почти по каждому направлению. Фастова также отметила, что соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий сохранится на прежнем уровне — 58%/42% (31,9 млрд руб. и 23,5 млрд руб. соответственно). «Мы не стали менять пропорцию, решив, что сейчас неподходящее время для уменьшения компенсирующей субсидии, начнем это делать, когда ситуация с пандемией улучшится», — сказала замминистра.



Минсельхоз внес изменение в правила распределения субсидий: в следующем году, если у регионов останутся неиспользованные средства компенсирующей субсидии, они смогут перенаправить их на стимулирующие выплаты. В следующем году новыми направлениями, которые будут поддерживаться в рамках стимулирующей субсидии, станут производство льно- и пеньковолокна, льняной и конопляной тресты. Средства будут выделяться из расчета на тонну отгруженной на переработку продукции. Также будет поддерживаться производство овец и коз на убой, реализованных на переработку, в том числе собственную. Субсидия будет рассчитываться на 1 кг живого веса с введением соответствующего показателя по реализации. Дополнено новым направлением поддержки сельхозпроизводителей станут гранты «Агропрогресс» в размере не более 30 млн руб. и не больше 25% стоимости проекта грантополучателя, следует из презентации Минсельхоза.

