Утверждена «дорожная карта» по развитию плодово-ягодной отрасли

Среднее потребление фруктов и ягод составляет около 60 кг на человека в год Pixabay

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции в России до 2023 года, говорится на сайте кабмина. Документ призван устранить серьезные барьеры, которые препятствуют достижению самообеспеченности России плодами и ягодами. Абрамченко отметила, что «у нас есть для этого все возможности — климатические зоны, технологии, инвесторы и емкий внутренний рынок».



Вице-премьер также напомнила, что при установленном в Доктрине продовольственной безопасности пороговом значении в отношении фруктов и ягод не менее 60% самообеспеченность России по итогам прошлого года оценивалась на уровне 38,7%. При рациональной норме потребления плодов и ягод 100 кг в год на душу населения в год этот показатель в последние пять лет сохраняется на уровне 60-63 кг. Кроме того, сейчас фиксируется нехватка высокопроизводительных ресурсов, современных и технологичных фруктохранилищ, оборудования, упаковочных и сортировочных линий, которые позволяют сохранить урожай и обеспечить предложение качественного и безопасного российского товара, говорится в сообщении.



По словам Абрамченко, для решения этих проблем и повышения уровня самообеспеченности фруктами и ягодами необходимо комплексно подойти к формированию всего российского плодово-ягодного сектора. Для этого, прежде всего, требуется совершенствование действующих мер государственной инфраструктурной поддержки и развитие механизмов реализации продукции. «Дорожная карта», в частности, предполагает внедрение интенсивных технологий производства продукции, обеспечение сектора современной техникой и оборудованием, а также стимулирование производства и реализации высокоурожайного посадочного материала и обеспечение доступа продукции на внешние рынки. Также в качестве одной из мер поддержки сектора рассматривается исключение яблок, груш, айвы и сливы из перечня товаров, которые развивающиеся страны могут поставлять в ЕАЭС с тарифными преференциями. Минсельхоз и отраслевые объединения должны проработать этот вопрос до конца второго квартала 2021 года.



Для получения собственного высококачественного посадочного материала предусматривается разработка подпрограммы развития питомниководства и садоводства в рамках ФНТП развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Также предполагается установить повышающие коэффициенты субсидий при закладке ягодных насаждений. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола по итогам заседания рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства сообщил, что Минсельхоз прорабатывает возможность прекращения субсидирования закладки садов с использованием импортного посадочного материала. Однако, например, Плодоовощной союз считает, что поддержка закладки садов только отечественным посадочным материалом, которого сейчас недостаточно, или установление повышающих коэффициентов для тех, кто использует отечественные саженцы, может привести к негативных последствиям для отрасли. В частности, это может грозить повышением цен на российский посадочный материал, падением его качества из-за снижения конкуренции и в итоге замедлению темпов закладки новых садов.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин рассказал «Агроинвестору», что изначально Минсельхозу было направлено три предложения по развитию отрасли: лишить господдержки садоводов, использующих импортные саженцы, не импортировать яблоки с сентября по декабрь и увеличить субсидирование строительства холодильников. Первая мера необходима для того, чтобы полностью перейти на отечественный материал и «не спонсировать зарубежных поставщиков», потому что за год Россия сможет создать все условия для полного оснащения рынка местными посадочными материалами. По словам Муханина, сейчас отечественный товар в этой отрасли занимает 60-65%. «В прошлом году 4 млрд руб. ушло в восточные страны. А эти деньги могли бы быть у наших производителей. Мы купили бы 300-400 тыс. саженцев, новую технику, агрохимию, увеличили бы питомники», — перечисляет он.



Прекратить импорт яблок с сентября по декабрь, по мнению Муханина, необходимо потому, что в этот период российский яблочный рынок перенасыщен и дополнительный завоз из-за рубежа только создает проблемы с хранением и продажей российского товара, причем качество наших яблок ничем не уступает импортным, подчеркивает он. «У нас 70-80% садоводов, у которых мало мощностей по хранению. И им нужно продавать свои яблоки с сентября до декабря, а тут еще импортный товар, — поясняет Муханин. — А с января уже можно начинать завозить яблоки, поскольку в этот период начнется конкуренция с крупными хозяйствами».



Также необходимо увеличить субсидирование строительства холодильников с нынешних 20% хотя бы до 60-70%, считает Муханин и уточняет, что в Восточной Европе субсидируется 100% строительства холодильных мощностей, также предприятиям возмещаются некоторые другие затраты. При этом себестоимость отечественных и импортных яблок получается одинаковой, однако конкурировать по цене в сезон им сложно.



Сейчас перед садоводами стоит задача правительства через пять-шесть лет полностью перейти на отечественное яблоко, продолжает Муханин. По его словам, это вполне выполнимая задача, учитывая, что ежегодно продуктивность в отрасли увеличивается на 150-200 тыс. т. «В этом году, правда, валовой сбор составит 1 млн, хотя должны были получить 1,2 млн т: сказались заморозки в период цветения на Юге, где потеряли около 40% плодов, — говорит он. — Ежегодно в стране потребляется около 2 млн т яблок. Таким образом как раз за шесть лет мы сможем выйти на полное самообеспечение». Он добавляет, что это касается не только яблок, но и ягод, а также посадочного материала.

