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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Рынки

Минсельхоз может лишить господдержки садоводов, использующих импортные саженцы

Предполагается, что эта мера позволит увеличить долю российского посадочного материала

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В прошлом году участники рынка потратили на покупку саженцев за границей более 360 млн евро
Pixabay
В прошлом году участники рынка потратили на покупку саженцев за границей более 360 млн евро
Pixabay

Минсельхоз прорабатывает возможность прекращения субсидирования закладки садов с использованием импортного посадочного материала, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола по итогам заседания рабочей группы по развитию садоводства и питомниководства. По данным Ассоциации садоводов России, в прошлом году участники рынка потратили на покупку саженцев за границей более 360 млн евро. В 2019 году высажено 28,2 млн саженцев, из которых 62% российского производства, и долю отечественных саженцев необходимо увеличить, считает агроведомство.

Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин поддерживает это предложение. По его словам, сумма господдержки с учетом региональных субсидий может достигать 1,2 млн руб. на гектар закладываемого сада, и все эти средства могут вернуться в российскую экономику. Однако Национальный плодоовощной союз считает, что субсидирование только отечественного посадочного материала может иметь и негативные последствия: рост цен на саженцы и снижение их качества, которое возникает при отсутствии конкуренции с зарубежными компаниями. По данным союза, в прошлом году доля российских саженцев на рынке составила 48,6%. Муханин считает, что, получив преимущества по субсидированию, питомники смогут увеличить производство саженцев на 15 млн (при сегодняшнем уровне более 20 млн) и не допустят возникновения дефицита посадочного материала.

По мнению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, ограничение Минсельхоза теоретически понятно — министерство хочет, чтобы сельхозпроизводители покупали отечественный посадочный материал. Но, по ее словам, у производителей в России недостаточно мощностей. «По нашим оценкам, если сейчас все начнут покупать отечественный посадочный материал, то максимум, который они смогут обеспечить — две трети рынка», — сказала эксперт «Агроинвестору». По ее словам, конкуренция со стороны импортного материала подстегивает отечественных селекционеров производить более качественную продукцию. «Если все это закроют — это совершенно не рыночный подход, и он будет способствовать стагнации отрасли в части ее интенсивного развития. Да, селекционеры в итоге нарастят мощности и будут продавать в полтора раза больше саженцев, однако не факт, что результатом станут хорошие сады и производители захотят покупать такие саженцы», — рассуждает Решетникова.

Она уточняет, что российский посадочный материал примерно в полтора раза дешевле импортного аналога, но садоводы и производители ягод, как правило, предпочитают зарубежный товар. «Они это делают не потому, что им хочется тратить деньги, а потому что тут гораздо больше вероятности получить хороший урожай и стандартные плоды “без сюрпризов”», — заключает эксперт.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рассказывал, что в ближайшие пять лет объем производства яблок будет удвоен, и динамика роста урожая будет сохраняться еще не менее 10 лет. По его словам главная причина этого — меры господдержки и современные технологии, которые внедряют садоводы. По прогнозу ведомства, в этом году валовой сбор плодов и ягод может составить 1,08 млн т.

Екатерина Шокурова 

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